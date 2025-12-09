Відео
Головна Одеса В Одесі призначили директора Департаменту у справах ветеранів

В Одесі призначили директора Департаменту у справах ветеранів

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 13:44
Новий директор Департаменту ветеранів Одеси — хто такий Єрмаков
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Суспільне

В Одесі офіційно призначили нового керівника Департаменту у справах ветеранів міської ради. Володимир Єрмаков обійняв посаду без конкурсного відбору.

Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Одеської міської ради. 

Читайте також:
У Одесі призначили директора Департаменту у справах ветеранів - фото 1
Володимир Єрмаков. Фото: Нацполіція

Хто такий Володимир Єрмаков

Відомо, що до призначення Єрмаков працював у ветеранському середовищі Одеси та очолював міську установу "Хаб Ветеран", там ймовірно він працюватиме й надалі. Чоловік відомий участю у програмах підтримки військовослужбовців і проєктах ветеранської адаптації. У 2025 році отримав державну відзнаку "За оборону України" за роботу з ветеранами та активну громадську діяльність.

Деталі призначення

Розпорядження про призначення підписав в. о. міського голови Ігор Коваль. Згідно з документом, Єрмакову присвоєно 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановлено 50-відсоткову надбавку до окладу. Посада закріплена за ним із 2 грудня 2025 року. Призначення відбулося без конкурсу, проте це дозволяє закон у період воєнного стану. 

Що відомо про структуру

Департамент у справах ветеранів — це нова профільна міська структура, що відповідає за підтримку ветеранів, членів їхніх родин, роботу з громадськими об’єднаннями та впровадження муніципальних програм допомоги. Департамент є окремою юридичною особою та підпорядковується міській раді.

Нагадаємо, в Одесі запрацював новий сервісний центр для ветеранів. Також ми писали, що в Одеській міськраді представили нового очільника Пересипської районної адміністрації.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
