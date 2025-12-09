Новий директор Департаменту ветеранів Одеси — хто такий Єрмаков

В Одесі призначили директора Департаменту у справах ветеранів
В Одесі офіційно призначили нового керівника Департаменту у справах ветеранів міської ради. Володимир Єрмаков обійняв посаду без конкурсного відбору.
Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Одеської міської ради.
Хто такий Володимир Єрмаков
Відомо, що до призначення Єрмаков працював у ветеранському середовищі Одеси та очолював міську установу "Хаб Ветеран", там ймовірно він працюватиме й надалі. Чоловік відомий участю у програмах підтримки військовослужбовців і проєктах ветеранської адаптації. У 2025 році отримав державну відзнаку "За оборону України" за роботу з ветеранами та активну громадську діяльність.
Деталі призначення
Розпорядження про призначення підписав в. о. міського голови Ігор Коваль. Згідно з документом, Єрмакову присвоєно 9-й ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановлено 50-відсоткову надбавку до окладу. Посада закріплена за ним із 2 грудня 2025 року. Призначення відбулося без конкурсу, проте це дозволяє закон у період воєнного стану.
Що відомо про структуру
Департамент у справах ветеранів — це нова профільна міська структура, що відповідає за підтримку ветеранів, членів їхніх родин, роботу з громадськими об’єднаннями та впровадження муніципальних програм допомоги. Департамент є окремою юридичною особою та підпорядковується міській раді.
