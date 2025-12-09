Новый директор Департамента ветеранов Одессы - кто такой Ермаков

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Суспільне

В Одессе официально назначили нового руководителя Департамента по делам ветеранов городского совета. Владимир Ермаков занял должность без конкурсного отбора.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.

Владимир Ермаков. Фото: Нацполиция

Кто такой Владимир Ермаков

Известно, что до назначения Ермаков работал в ветеранской среде Одессы и возглавлял городское учреждение "Хаб Ветеран", там вероятно он будет работать и в дальнейшем. Мужчина известен участием в программах поддержки военнослужащих и проектах ветеранской адаптации. В 2025 году получил государственную награду "За оборону Украины" за работу с ветеранами и активную общественную деятельность.

Детали назначения

Распоряжение о назначении подписал и. о. городского головы Игорь Коваль. Согласно документу, Ермакову присвоен 9-й ранг должностного лица местного самоуправления и установлена 50-процентная надбавка к окладу. Должность закреплена за ним со 2 декабря 2025 года. Назначение состоялось без конкурса, однако это позволяет закон в период военного положения.

Что известно о структуре

Департамент по делам ветеранов — это новая профильная городская структура, отвечающая за поддержку ветеранов, членов их семей, работу с общественными объединениями и внедрение муниципальных программ помощи. Департамент является отдельным юридическим лицом и подчиняется городскому совету.

Напомним, в Одессе заработал новый сервисный центр для ветеранов.