Главная Одесса В Одессе назначили директора Департамента по делам ветеранов

В Одессе назначили директора Департамента по делам ветеранов

Дата публикации 9 декабря 2025 13:44
Новый директор Департамента ветеранов Одессы - кто такой Ермаков
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Суспільне

В Одессе официально назначили нового руководителя Департамента по делам ветеранов городского совета. Владимир Ермаков занял должность без конкурсного отбора.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте Одесского городского совета.

Кто такой Владимир Ермаков

Известно, что до назначения Ермаков работал в ветеранской среде Одессы и возглавлял городское учреждение "Хаб Ветеран", там вероятно он будет работать и в дальнейшем. Мужчина известен участием в программах поддержки военнослужащих и проектах ветеранской адаптации. В 2025 году получил государственную награду "За оборону Украины" за работу с ветеранами и активную общественную деятельность.

Детали назначения

Распоряжение о назначении подписал и. о. городского головы Игорь Коваль. Согласно документу, Ермакову присвоен 9-й ранг должностного лица местного самоуправления и установлена 50-процентная надбавка к окладу. Должность закреплена за ним со 2 декабря 2025 года. Назначение состоялось без конкурса, однако это позволяет закон в период военного положения.

Что известно о структуре

Департамент по делам ветеранов — это новая профильная городская структура, отвечающая за поддержку ветеранов, членов их семей, работу с общественными объединениями и внедрение муниципальных программ помощи. Департамент является отдельным юридическим лицом и подчиняется городскому совету.

Напомним, в Одессе заработал новый сервисный центр для ветеранов. Также мы писали, что в Одесском горсовете представили нового главу Пересыпской районной администрации.

Одесса назначение Одесская область ветераны Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
