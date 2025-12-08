В Одессе открыли новый сервисный хаб для ветеранов

Открытие ветеранского хаба в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе заработал новый сервисный центр для ветеранов, который должен стать точкой скорой помощи для военных, их семей и людей с инвалидностью вследствие войны. Здесь будут работать специалисты, которые будут сопровождать в бытовых и социальных вопросах.

На открытии центра побывали и корреспонденты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Открытие ветеранского хаба в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Поддержка ветеранов в Одессе

В Одессе уже несколько лет работают два эффективных ветеранских хаба, основанные в 2019 и 2023 годах. Они стали надежной опорой для военных и доказали потребность в дальнейшем развитии инфраструктуры поддержки. Новый центр создали как сервисное звено, которое не будет дублировать работу хабов, а будет усиливать ее.

"Чтобы не дублировать их работу, мы сделали сервисный центр, где специалисты будут сопровождать ветеранов, их семьи и детей. А дальше мы будем привлекаться, коммуницировать и решать насущные вопросы вместе с ними", — рассказал на открытии глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В центре будут работать специалисты, которые будут координировать взаимодействие с ветеранскими организациями и госструктурами. На мероприятии также присутствовали представители одесских ветеран-хабов — для обмена опытом и определения общих приоритетов.

"Они все это прошли и имеют свои наработанные шаги. Мы начинаем с сервисной службы, а дальше будем двигаться по всему региону, потому что ветеранов много, и помощь им нужна каждый день", — добавил Кипер.

Одесская область перенимает опыт других регионов

Организаторы отметили, что работа центра формируется не только из одесского опыта. Команда планирует брать лучшие практики со всей Украины, прежде всего — Днепропетровщины, где работает одна из самых развитых ветеранских систем.

"Планируем собрать наши общественные организации и ветеранов, чтобы обменяться опытом и воплотить лучшие практики в Одесской области", — рассказал на открытии глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали с чем сталкиваются ветераны ежедневно в Одессе. Также писали, что генерал Андрей Билецкий анонсировал создание Ветеранского корпуса для всех подразделений Сил обороны.