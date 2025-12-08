В Одесі відкрили новий сервісний хаб для ветеранів

Відкриття ветеранського хабу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі запрацював новий сервісний центр для ветеранів, який має стати точкою швидкої допомоги для військових, їхніх родин та людей з інвалідністю внаслідок війни. Тут працюватимуть фахівці, які супроводжуватимуть у побутових і соціальних питаннях.

На відкритті центру побували й кореспонденти Новини.LIVE.

Підтримка ветеранів в Одесі

В Одесі вже кілька років працюють два ефективні ветеранські хаби, засновані у 2019 та 2023 роках. Вони стали надійною опорою для військових і довели потребу в подальшому розвитку інфраструктури підтримки. Новий центр створили як сервісну ланку, що не дублюватиме роботу хабів, а посилюватиме її.

"Щоб не дублювати їхню роботу, ми зробили сервісний центр, де спеціалісти будуть супроводжувати ветеранів, їхні родини та дітей. А далі ми будемо залучатися, комунікувати й вирішувати нагальні питання разом із ними", — розповів на відкритті очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

У центрі працюватимуть фахівці, які координуватимуть взаємодію з ветеранськими організаціями та держструктурами. На заході також були присутні представники одеських ветеран-хабів — для обміну досвідом і визначення спільних пріоритетів.

"Вони все це пройшли й мають свої напрацьовані кроки. Ми починаємо з сервісної служби, а далі рухатимемося по всьому регіону, тому що ветеранів багато, і допомога їм потрібна щодня", — додав Кіпер.

Одещина переймає досвід інших регіонів

Організатори зазначили, що робота центру формується не лише з одеського досвіду. Команда планує брати кращі практики з усієї України, насамперед — Дніпропетровщини, де працює одна з найбільш розвинених ветеранських систем.

"Плануємо зібрати наші громадські організації та ветеранів, щоби обмінятися досвідом і втілити найкращі практики на Одещині", — розповів на відкритті очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли з чим стикаються ветерани щодня в Одесі. Також писали, що генерал Андрій Білецький анонсував створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони.