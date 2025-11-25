Відео
Україна
Допомога для ветеранів — у Миколаєві відкрили новий простір

Допомога для ветеранів — у Миколаєві відкрили новий простір

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 15:31
Оновлено: 15:01
Офіс зайнятості та освіти ветеранів у Миколаєві відкрився
Відкриття ветеранського простору у Миколаєві. Фото: скриншот з відео

У Миколаєві відкрили Офіс зайнятості та освіти для ветеранів і ветеранок. Це місце, де військові та їхні родини можуть отримати допомогу, навчання й можливість перекваліфікації. У просторі доступні консультації, підтримка фахівців і різні програми розвитку. Центр створили у співпраці з українськими та міжнародними партнерами.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

Новий офіс

Новий офіс облаштували як зручний простір для індивідуальної та групової роботи. Тут працюють психолог і юрист, є кухня для кулінарних занять і дитяча кімната, щоб батьки могли спокійно проходити консультації. У центрі допомагають опанувати нову професію, знайти роботу та повернути впевненість після служби. Незабаром у приміщенні відкриють тренінгову зону, щоб розширити можливості навчання. Довідки можна отримати за телефоном 0756149928.

Офіс створили завдяки співпраці міста з ветеранськими організаціями та міжнародними партнерами. Проєкт підтримав Уряд Німеччини, а реалізували його Агентство економічного розвитку, ПРООН в Україні, Центр освіти дорослих Південь, Агенція розвитку Миколаєва, DVV International та Children's Villages International. У місті також працює Міський центр підтримки ветеранів війни, де надають безкоштовні послуги та консультації. Він розташований у Миколаєві на провулку Кобера 13А/8. Телефон: 0512-77-64-51.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві вдбудеться група підтримки для ветеранів. Також ми писали, що нардепка Ірина Нигорак закликала збільшити підтримку ветеранів.

Одеса Миколаїв Одеська область ветерани Новини Одеси допомога
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
