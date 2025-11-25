Офис занятости и образования ветеранов в Николаеве открылся

Открытие ветеранского пространства в Николаеве. Фото: скриншот из видео

В Николаеве открыли Офис занятости и образования для ветеранов и ветеранок. Это место, где военные и их семьи могут получить помощь, обучение и возможность переквалификации. В пространстве доступны консультации, поддержка специалистов и различные программы развития. Центр создали в сотрудничестве с украинскими и международными партнерами.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Новый офис

Новый офис обустроили как удобное пространство для индивидуальной и групповой работы. Здесь работают психолог и юрист, есть кухня для кулинарных занятий и детская комната, чтобы родители могли спокойно проходить консультации. В центре помогают освоить новую профессию, найти работу и вернуть уверенность после службы. Вскоре в помещении откроют тренинговую зону, чтобы расширить возможности обучения. Справки можно получить по телефону 0756149928.

Офис создали благодаря сотрудничеству города с ветеранскими организациями и международными партнерами. Проект поддержало Правительство Германии, а реализовали его Агентство экономического развития, ПРООН в Украине, Центр образования взрослых Юг, Агентство развития Николаева, DVV International и Children's Villages International. В городе также работает Городской центр поддержки ветеранов войны, где предоставляют бесплатные услуги и консультации. Он расположен в Николаеве на переулке Кобера 13А/8. Телефон: 0512-77-64-51.

