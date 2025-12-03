Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани щодня

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани щодня

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 18:49
Інклюзивність в Одесі — з якими бар’єрами стикаються ветерани
Ветеран на протезах йде по пандусу. Фото: Новини.LIVE

Щороку 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю — у цю дату, прийнято не лише говорити про рівні можливості, а й нагадувати суспільству, наскільки важливим є доступне середовище. В Україні кількість людей з інвалідністю невпинно зростає: війна, постійні обстріли та травми, отримані на фронті, щороку додають нові тисячі до цієї статистики. Але за цифрами стоять живі історії. Це — конкретні люди, їхня сила, боротьба і щоденні випробування, про які місто часто забуває. 

З чим стикаються герої, які повернулися з війни, і чи дійсно Одесі стала інклюзивною? Дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Військова служба

Новини з фронту та рішення брата стати до лав ЗСУ були головними аргументами для Олександра. Він відчув відповідальність і бажання бути поруч, підтримати країну. Саме тому чоловік без вагань підписав контракт і пройшов навчання у Великій Британії — крок, який вимагав сміливості та рішучості. Після навчання він потрапив у 38-му бригаду морської піхоти та поїхав на Херсонський напрямок.

"Воював на Херсонщині, саме Кринках, там отримав поранення…Трохи менш як рік я служив… невдала евакуація… довго чекав. Тому прийшлося ампутувати ноги", — каже Олександр Тісовский, ветеран російсько-української війни. 

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани у рідному місті - фото 1
Ветеран російсько-української війни, Тісовский Олександр, про службу. Фото: Новини.LIVE

На позиціях у Кринках стався мінометний обстріл, який переламав обидві ноги. Морози, замерзла річка та відсутність можливості евакуюватися створили умови, у яких вижити було майже неможливо. Олександр сім днів пролежав у підвалі зі страшними травмами — і це очікування стало критичною причиною подальших ускладнень. Коли його нарешті евакуювали, лікарі вже не мали можливості зберегти ноги.

Життя після ампутації 

Після ампутації життя Олександра почалося заново — і не в найпростішому сенсі. Йому довелося знову вчитися рухатися, балансувати, виконувати елементарні дії, які раніше не викликали жодних зусиль. Проте він не дозволив собі опустити руки, хоча шлях був довгим і болісним. Велике значення мала й психологічна стійкість, яка сформувалася ще на фронті. Підтримка побратимів і розуміння, що життя триває, допомогли йому витримати перші найважчі місяці.

"Проходив реабілітацію у реабілітаційному центрі в Одесі. Навчили мене ходити… головне — хотіти навчитися заново ходити. Якщо немає мотивації — дуже важко буде", — зазначив Олександр. 

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани у рідному місті - фото 2
Ветеран ходить на протезах.Фото: Новини.LIVE

Завдяки роботі фахівців та власному характеру він швидко опанував протези та повернувся до активного життя. Проте навіть зараз бувають дні, коли через біль і набряки протезами користуватися важко — доводиться пересуватися на візку. І саме тут виникає найбільше бар’єрів. Відсутність з’їздів, надто круті пандуси, високі сходи — усе це робить навіть коротку поїздку по місту у справах складним випробуванням.

Безбар'єрність в Одесі 

Олександр живе в районі проспекту Небесної сотні — місці, де, здавалося б, давно мали б подбати про інклюзивність. Але реальність, за його словами, кардинально інша. Місто сповнене перешкод, які унеможливлюють пересування людей з інвалідністю, особливо на кріслах колісних. І навіть на протезах пересуватися нелегко: поручні відсутні, сходи круті, а пандуси встановлені "аби було". Саме тому будь-яка прогулянка перетворюється на низку викликів.

"Наразі в Одесі не сильно все облаштовано. Навіть якщо пандуси є, то вони під дуже високий нахил… На кріслі колісному я доїду максимум до першого бордюру", — зауважив ветеран.

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани у рідному місті - фото 3
Пандус в Одесі. Фото: Одеське життя 

Особливо чутливою стала для нього тема побутових послуг. Одного разу він намагався знайти перукарню, до якої можна заїхати на візку, — і зрозумів, що вибір практично відсутній. Салони краси часто розміщують на височенних сходах, а пандусами не забезпечені навіть ті, що позиціонують себе як "сучасні". Звичайне бажання підстригтися перетворилося на справжню проблему.

Ставлення людей 

Попри всі труднощі з інфраструктурою, Олександр зізнається: найболючішим іноді стає не дорога, а ставлення людей. Він стикався з нав’язливою "допомогою", коли перехожі без прохання намагаються дати гроші, жаліють або звертаються до нього з співчуттям, якого він не просив. Все це, каже ветеран, створює відчуття, ніби його сприймають через травму, а не через особистість. Для нього важливо зберігати гідність і самостійність — і саме цього часто не вистачає в суспільній поведінці.

"Стою біля магазину, чекаю друга — підходять жінки і пропонують грошову допомогу… Це нав'язлива допомога, якась не сильно приємна. Допомагайте ветерану чи людині з інвалідністю тоді, коли він просить. Коли не просить — не треба", — каже Олександр Тісовский, ветеран російсько-української війни.

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани у рідному місті - фото 4
Пандус що побудований не за правилами. Фото: Одеське життя 

Люди часто не знають, як правильно реагувати, як запропонувати допомогу, і чи варто це робити взагалі. Тому він формулює просту, але важливу пораду: поважати особисті межі і допомагати лише тоді, коли про це просять. Це, каже ветеран, і є справжня безбар’єрність — коли ставляться до тебе однаково, а не як до людини, яку треба "врятувати".

Допомога героям

Проте, попри всі бар’єри та проблеми, в Одесі є організації, які намагаються підтримати ветеранів у найскладніші моменти. Однією з таких стала ініціатива "Ветеранський супровід" — команда, що працює не заради формальності, а заради реальної допомоги тим, хто втратив здоров’я на війні. Тут добре розуміють: шлях ветерана не закінчується після виписки з госпіталю. Навпаки — саме тоді починається найважчий етап, коли людина має навчитися жити заново. Протезування, реабілітація, психологічна адаптація, спроби повернутися до роботи та суспільного життя — усе це займає місяці, а подекуди й роки. І для багатьох без підтримки таких структур цей шлях був би майже непрохідним.

"Ветерани з першою чи другою групою інвалідності, без кінцівок, ті, хто не має змоги працювати — це люди, яким потрібна особлива допомога. Тому що великий шлях потрібно пройти: як за протезуватися, пройти адаптацію, інтегруватися в суспільство. Потім вже, щоб у тебе з'явилося бажання працювати й бути корисним", — пояснює Емін Ібрагімов, голова ГО "Ветеранський супровід". 

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани у рідному місті - фото 5
Голова ГО "Ветеранський супровід", Ібрагімов Емін, про допомогу людям з інвалідністю. Фото: Новини.LIVE

Попри всі труднощі, ветерани не втрачають віри — і, як не дивно, саме вони часто підтримують одне одного більше, ніж будь-які інституції. Сила побратимства стає тією опорою, яка не дає впасти. У цих словах — суть українського незламного духу: навіть після травм люди шукають шлях уперед, шукають тих, хто зрозуміє без зайвих запитань. 

"Мені здається, Україна — це нація непереможна і незламна. І хлопці один одного завжди підтримують. Якщо ти став людиною з інвалідністю й думаєш, що життя зупинилося — ні, воно не зупинилося. Треба лише знайти коло людей, які тебе підтримають", — наголошує голова ГО "Ветеранський супровід", Емін Ібрагімов.

Інклюзивність в Одесі – з чим стикаються ветерани у рідному місті - фото 6
Чоловік одягає протези. Фото: invak.info

І справді, знайти свою спільноту — інколи важливіше за будь-які програми. Це можуть бути побратими, сім’я або нові друзі, але саме вони допомагають ветерану відчути: життя триває. З такою підтримкою — кажуть у "Ветеранському супроводі" — шлях до відновлення стає реальнішим, навіть якщо попереду багато випробувань. А віра ветеранів у себе й одне одного — це та сила, яка зрештою допоможе Україні перемогти не лише на фронті, а й у боротьбі за гідність і доступність.

Раніше ми писали, що Росія вдарила по Одещині безпілотниками — які наслідки та чи є постраждалі? А також, про те наскільки піднімуть соціальні виплати людям з інвалідністю.

Одеса Новини Одеси війна в Україні військова служба ампутація
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації