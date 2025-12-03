Відео
Головна Одеса Ворожі удари по Одещині — наслідки дронової атаки вночі

Ворожі удари по Одещині — наслідки дронової атаки вночі

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 09:25
Росіяни атакували безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини
Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі Одещини. Уночі, 3 грудня, безпілотники влучили в об’єкт в Одеському районі. Внаслідок цього на місці сталася пожежа. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

У ніч на 3 грудня російські безпілотники атакували енергетичний об’єкт в Одеському районі. Виникла масштабна пожежа. Внаслідок цього пошкоджено частину обладнання. На жаль, один із працівників отримав тяжкі травми. Його доправили до лікарні.

Рятувальні служби оперативно локалізували та погасили вогонь, після чого розпочали роботи з відновлення пошкоджених елементів інфраструктури. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин Росії проти мирного населення Одещини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на 2 грудня росіяни вчергове атакували Одещину ударними БпЛА. Також ми писали про те, чому Росія посилює обстріли Одещини.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
