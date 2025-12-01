Атака дронів по Одещині 1 грудня — що відомо

Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія продовжує систематично обстрілювати Одесу та область ударними дронами й ракетами, завдаючи шкоди цивільним об’єктам. У ніч на 1 грудня Одещина знову опинилася під прицілом. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.

Наслідки атаки

У ніч на 1 грудня російські сили спрямували на Одещину чергову групу ударних безпілотників. Частину цілей збили сили ППО. Однак уламки та влучання спричинили загоряння в Одеському районі. Вогонь спалахнув у двох окремо розташованих будівлях. Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко локалізували пожежі, не допустивши їх поширення.

За інформацією ДСНС, у ліквідації брали участь 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців. Загиблих і постраждалих немає.

