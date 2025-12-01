Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Обстріл Одещини — що відомо про наслідки

Обстріл Одещини — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 09:12
Атака дронів по Одещині 1 грудня — що відомо
Вогнеборець гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія продовжує систематично обстрілювати Одесу та область ударними дронами й ракетами, завдаючи шкоди цивільним об’єктам. У ніч на 1 грудня Одещина знову опинилася під прицілом. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Одещини.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

У ніч на 1 грудня російські сили спрямували на Одещину чергову групу ударних безпілотників. Частину цілей збили сили ППО. Однак уламки та влучання спричинили загоряння в Одеському районі. Вогонь спалахнув у двох окремо розташованих будівлях. Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко локалізували пожежі, не допустивши їх поширення.

За інформацією ДСНС, у ліквідації брали участь 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому Російська Федерація посилює обстріли Одещини. Також ми писали, що у Сумах перебої зі світлом та водою через атаку російських військ.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації