Одеський політолог пояснив, чому РФ посилила удари по Одесі

Зруйнована обстрілом будівля в Одесі. Фото ілюстративне: ДСНС

Росія нарощує тиск на фронті та збільшує кількість ударів по українських містах, зокрема по Одесі. За словами одеського політолога Михайла Шабанова, такі дії мають на меті вплинути на можливі майбутні переговори, створюючи атмосферу страху та демонструючи "силовий потенціал".

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE.

РФ готує "силовий аргумент" перед переговорами

Михайло Шабанов впевнений, активізація російських обстрілів — не випадкова. Політолог пояснює, що ворог намагається створити видимість переваги й чинити тиск силою, завдаючи ударів по українській інфраструктурі.

"Ми вже бачимо, що ворог активізувався: обстріли торкнулися не лише Одеси, а й Києва та інших міст. На жаль, ця тактика буде продовжена. Росія намагається показати свою так звану "вилку можливостей" перед потенційними рішеннями чи переговорами", — зазначає політолог.

Він підкреслює, що такі дії — не стратегія, а повторювана терористична практика, яку Кремль застосовує щороку.

Чому Одеса залишається ціллю РФ

Михайло Шабанов наголошує, що Одеса має особливе значення для російського агресора. Все через вигідне географічне розташування.

"Одеса для них — стратегічне місто. Це порт, це велика область. Російські пропагандисти постійно включають Одесу у свої так звані "бажання". Тому ми маємо завжди тримати руку на пульсі", — каже експерт.

Він додає, що РФ вдається до "класики" — ударів по цивільній інфраструктурі, намагаючись посіяти паніку, хоча ця тактика не спрацьовувала і раніше.

