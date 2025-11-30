Одесский политолог объяснил, почему РФ усилила удары по Одессе

Разрушенное обстрелом здание в Одессе. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россия наращивает давление на фронте и увеличивает количество ударов по украинским городам, в частности по Одессе. По словам одесского политолога Михаила Шабанова, такие действия имеют целью повлиять на возможные будущие переговоры, создавая атмосферу страха и демонстрируя "силовой потенциал".

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

РФ готовит "силовой аргумент" перед переговорами

Михаил Шабанов уверен, активизация российских обстрелов — не случайна. Политолог объясняет, что враг пытается создать видимость превосходства и оказывать давление силой, нанося удары по украинской инфраструктуре.

"Мы уже видим, что враг активизировался: обстрелы коснулись не только Одессы, но и Киева и других городов. К сожалению, эта тактика будет продолжена. Россия пытается показать свою так называемую "вилку возможностей" перед потенциальными решениями или переговорами", — отмечает политолог.

Он подчеркивает, что такие действия — не стратегия, а повторяющаяся террористическая практика, которую Кремль применяет ежегодно.

Почему Одесса остается целью РФ

Михаил Шабанов отмечает, что Одесса имеет особое значение для российского агрессора. Все из-за выгодного географического расположения.

"Одесса для них — стратегический город. Это порт, это большая область. Российские пропагандисты постоянно включают Одессу в свои так называемые "желания". Поэтому мы должны всегда держать руку на пульсе", — говорит эксперт.

Он добавляет, что РФ прибегает к "классике" — ударам по гражданской инфраструктуре, пытаясь посеять панику, хотя эта тактика не срабатывала и раньше.

Напомним, мы писали, что предусматривает мирный план для оккупированных российскими захватчиками территорий. Также сообщали, что польский телеканал показал карту Украины без Крыма.