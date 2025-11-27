Что несет за собой мирный план Трампа - договоренность или уступки РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Очередной мирный план США, который стремительно оказался в центре международных дискуссий, стал новой точкой напряжения в треугольнике Киев — Вашингтон — Москва. Документ уже называют самым противоречивым за последние годы, ведь он одновременно содержит и потенциальные шаги к прекращению войны, и требования, которые Украина не может принять ни при каких обстоятельствах. В Белом доме не скрывают, что позиция администрации Дональда Трампа еще формируется: Вашингтон прощупывает возможные сценарии, тестирует реакцию союзников и изучает красные линии Киева. На этом фоне Россия усиливает давление на фронте, пытаясь влиять на будущие переговоры силовыми методами. Именно в такой ситуации Украина вынуждена выстраивать стратегию, которая позволит не только сохранить суверенитет, но и не потерять международную поддержку.

Что скрывает в себе новый так называемый "мирный план", журналисты Новини.LIVE обсудили с одесским политологом Михаилом Шабановым.

Что содержит "мирный план"

По словам эксперта, сам документ — это лишь черновик, а не окончательное видение США. В нем много неопределенных формулировок, которые позволяют администрации маневрировать между интересами Украины, Европы и собственного электората. Политолог отмечает: в Белом доме до сих пор нет единого подхода, а переговоры ведутся параллельно на нескольких уровнях. Все это создает атмосферу, в которой ни одна из сторон не понимает окончательного намерения Трампа. Киеву приходится реагировать осторожно, одновременно демонстрируя собственную субъектность.

"Мы сталкиваемся в классическую ситуацию амбивалентности и прощупывания со стороны Белого дома, администрации Дональда Трампа относительно возможных вариаций согласования или несогласования этого плана вместе с Украиной и европейскими партнерами. Конечно, в рамках этого плана уже мы видим имеющиеся красные линии для Украины: это и уменьшение количества ВСУ почти вдвое, и вопрос территорий, который стоит остро. Насколько это вообще возможно — вопрос открытый, особенно когда Россия продолжает давить военным путем", — объясняет политолог Михаил Шабанов.

Политолог Михаил Шабанов о "мирном плане". Фото: Новини.LIVE

Любые "главные уступки" сейчас могут быть использованы Кремлем для дальнейшего шантажа. Именно силовое давление, которое Россия наращивает каждую ночь, делает переговоры еще более токсичными. Впрочем, Украина демонстрирует готовность говорить, но не готовность капитулировать.

Сценарий Кремля

Одним из самых дискуссионных моментов американского плана является тот факт, что значительная часть пунктов перекликается с российскими требованиями образца 2022 года — так называемыми "Стамбульскими соглашениями". Для украинской власти это сигнал, что документ имеет скрытые риски, даже если подается как "база для дискуссии". Киев неоднократно заявлял, что не ведет речь о капитуляции и не пойдет на уступки, которые угрожают существованию государства. Эксперт отмечает: часть пунктов мирного плана прямо противоречит Конституции, а другие — военной реальности на фронте.

"Он не является компромиссным, поскольку многие позиции, которые были указаны Россией и диктатором Путиным еще в 2022 году, — так называемые Стамбульские соглашения — перекликаются с тем, что было вынесено в публичную плоскость уже в 2025 году. Если брать эти 28 пунктов в целом — это абсолютно капитуляционный план", — говорит эксперт.

Спасатели ГСЧС разбирают завалы на месте ракетного попадания в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на это, Украина сохраняет позицию: переговоры возможны, но только без пересечения красных линий. Именно жесткая реакция Зеленского стала ключевым сигналом для международных партнеров, что Киев не согласится на сценарий, выгодный Кремлю.

Судьба оккупированных территорий

Одним из самых опасных пунктов документа является вопрос территорий. План допускает "пересмотр статуса отдельных регионов", что Москва трактует как возможность легализации оккупации. Для Украины это абсолютно неприемлемо и опасно: передача любой территории открывает путь к новой агрессии. Прежде всего речь идет о Донбассе — одном из наиболее укрепленных оборонительных узлов, который сегодня сдерживает продвижение российской армии.

"Мы не можем предоставить России Донбасс, потому что она будет продвигаться дальше. Такая передача даже может дестабилизировать общественное мнение. Президент и наша администрация это прекрасно понимают, поэтому будут отстаивать эти территории до последнего", — отмечает Шабанов.

Стела при въезде в Покровск. Фото: Новини.LIVE

Не менее противоречивыми являются требования о "государственном статусе" русского языка и возвращение Московского патриархата к политическому влиянию.

"Возвращение государственного статуса русского языка — невозможно. Так же невозможно возвращение статуса церкви МП, потому что это пятая колонна Кремля. Это означало бы откат назад в нашем движении в Европу и суверенизации", — говорит политолог.

Разрушенный дом в Покровске Донецкой области. Фото: Новини.LIVE

Эти позиции для Украины не просто неприемлемы — они противоречат стратегическим интересам государства и общественному запросу после 2022 года. По словам эксперта, Россия не скрывает, что пытается повлиять на переговорный процесс с помощью эскалации на фронте. Массированные удары, попытки прорывов и атаки на гражданскую инфраструктуру — это часть стратегии Кремля, призванной заставить нас принять невыгодные условия. Однако: даже при таком давлении Украина может и должна вести диалог — но только по приемлемым пунктам, с четким вынесением красных линий за скобки.

"При условии вынесения ключевых красных линий за скобки, мы можем пойти на обсуждение. Есть неприемлемые, а есть условно приемлемые позиции. Например, является ли приемлемой невозможность вступления в НАТО? Лично я считаю, что нет", — говорит эксперт.

Флаги стран входящих в альянс НАТО. Фото: armyinform.com.ua

Вместе с тем, он отмечает: украинская армия уже доказала свою способность самостоятельно сдерживать агрессора и фактически является щитом НАТО на восточном фланге.

Позиция Трампа

Переходя к анализу действий американского президента, эксперт отмечает: стиль Дональда Трампа остается непредсказуемым, а его дипломатическое поведение резко отличается от устоявшихся подходов американских администраций. Он периодически использует максимально жесткую риторику, пытаясь давить то на Украину, то на Россию, и при этом не предлагает действенных инструментов сдерживания агрессора. Эксперт добавляет, что глава Белого дома способен имитировать дипломатические достижения, чтобы создать впечатление контроля над ситуацией, хотя реальных результатов такие маневры обычно не приносят. По его словам, это уже демонстрировала история предыдущих встреч между Трампом и Путиным.

"Стратегия Трампа без мощных механизмов давления, прежде всего, не будет действенной. На Россию надо давить именно санкционно, как он это и начал делать, но сейчас эта волна давления перешла, к сожалению, на нашу сторону. Сейчас он пытается давить именно на Украину, чтобы добиться большой сделки, которую хочет представить перед своими электоратами. Трамп - это непостоянство, волнообразность его политических решений", — объясняет политолог Михаил Шабанов.

Американский президент Дональд Трамп. фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Непоследовательность американского лидера становится ключевым вызовом для Украины. Трамп может менять риторику буквально со дня на день — от жестких заявлений о том, что Украина должна сама "решать свою войну", до намеков на возможность пересмотра требований или дальнейших уточнений документа. Это создает значительную неопределенность, в которой Киев должен действовать максимально стратегически и координировать свои шаги с европейскими партнерами. Особую роль сейчас играют прямые контакты европейских лидеров с Трампом — в том числе неформальные, позволяющие влиять на его позицию более персонально.

"Конечно, учитывая позицию Трампа, в случае нашего полного отказа от этих пунктов он будет угрожать отказом от поддержки — разведывательной и военной. Он будет этим манипулировать и давить", — отмечает политолог.

Военные с оружием в поле. Фото: defence-ua.com

Несмотря на такую тактику, Украина уже вошла в процесс обсуждения и должна продолжать его вместе со своими европейскими партнерами. По его мнению, некоторые лидеры ЕС и Великобритании обладают реальным персональным влиянием на Трампа — и этот фактор становится не менее важным, чем формальные дипломатические каналы. Он отмечает, что подобные неформальные контакты — от разговоров до игры в гольф — могут сыграть роль в смягчении позиции американского президента и внесении корректив в его подходы к урегулированию войны.

Риски для Одессы

Говоря о ситуации с безопасностью на юге то, Одесса как город, который уже много лет находится в фокусе российских планов и пропагандистских нарративов. Стратегическое значение региона не уменьшается, ведь именно здесь сосредоточены ключевые логистические маршруты, порты и инфраструктура, которая формирует экономическую устойчивость Украины. По словам политолога, российские информационные площадки постоянно включают южную пальмиру в свои "планы" и манипулятивные тезисы, что лишь подтверждает ее важность для агрессора. В таких условиях, отмечает он, город должен сохранять максимально высокий уровень оборонительной готовности. Это касается как военных структур, так и гражданских служб, которые отвечают за реагирование на последствия атак.

"Сейчас, на мой взгляд, именно благодаря морским дронам, которые использует украинская сторона, военно-морские силы Украины, у России такой возможности нет. Более того, российский флот, по сути, становится заложником портов на своей территории, в частности Новороссийска, по которому также наносятся удары со стороны украинской стороны", — говорит политолог Михаил Шабанов.

Разрушенный дом после российской атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE

В то же время Россия не отказывается от своей террористической тактики, сосредотачивая удары на гражданской инфраструктуре, энергетике и критических промышленных объектах. Это делается в расчете на психологический эффект — создание паники и попытку повлиять на общественные настроения. По словам эксперта, такие методы являются для российской армии типичными, особенно тогда, когда прямое силовое доминирование уже потеряно.

Развитие событий в дальнейшем

Оценивая дальнейшее развитие событий, эксперт определяет несколько возможных сценариев, хотя ни один из них не выглядит полностью стабильным или гарантированным. Самым оптимистичным он называет так называемый "сценарий Трампа" — то есть быстрое завершение активной фазы боевых действий и подписание политического соглашения в течение ближайших месяцев. Однако он сразу замечает, что этот вариант слишком маловероятен, учитывая непоследовательность американского президента и его привычку постоянно менять обещания. Эксперт напоминает, что Трамп неоднократно декларировал способность "закончить войну" за 24 часа или за сто дней — но ни одного из этих сроков он не сдержал.

"Сейчас, скорее всего, мы будем иметь долгий переговорный процесс с тяжелыми обстрелами нашей инфраструктуры. Это попытка давить на нас, чтобы общество начало давить на власть — классическая технология для России. Неподписание возможно, если ни одна из сторон — прежде всего украинская и российская — не будет иметь точек соприкосновения в позициях", — говорит эксперт.

Политолог Михаил Шабанов о развитии событий в дальнейшем. Фото: Новини.LIVE

Дальнейший курс событий будет зависеть от сочетания двух факторов: устойчивости Украины на поле боя и способности союзников влиять как на политические, так и на психологические аспекты переговоров. Он подчеркивает, что впереди — длительный и сложный процесс, в котором каждое давление, каждый ракетный удар и каждое дипломатическое решение станет частью большой геополитической игры.

