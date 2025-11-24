Мирное соглашение Трампа - что это значит для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США выпустили очередной документ по Украине, который уже успели назвать "мирный план" Дональда Трампа. Состоит он из 28 пунктов, среди которых есть и признание за Россией части оккупированных территорий, ограничение украинской армии, гарантии безопасности от Америки, отказ от НАТО и строительство так называемой "буферной" зоны. Это предложение уже вызвало серьезное обсуждение в обществе. Для многих украинцев это соглашение прозвучало не как путь к миру, а как требование отказаться от части собственного государства.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они относятся к "Мирному договору", который предлагает Дональд Трамп?

Реклама

Читайте также:

Оккупированные территории

Эмоционально на предложения реагируют люди, которые уже потеряли свои дома из-за российского вторжения. Инна, переселенка из Донецкой области, говорит, что читать о готовности "закрепить" регион за Россией для нее — не просто политика, а личная трагедия. Она рассказывает, что живет в Одессе, но нет возможности вернуться хотя бы посмотреть на свой дом. Ее семья потеряла не только жилье, но и работу, привычный круг близких и друзей. Любая идея "мира без возвращения территорий" для таких людей звучит как официальное закрепление их изгнания.

"Очень много сомнений по этому поводу. То, что надо забрать Донецкую область. Я родом из Донецкой области, я перемещенное лицо... И просто отдать мою землю, и все люди останутся без дома. Это очень неприятно", — говорит Инна.

Вынужденная переселенка Инна о Донецкой территории. Фото: Новини.LIVE

Многие опрошенные в целом поддерживают идею переговоров, но резко отрицают конкретные пункты, легитимизирующие оккупацию. Виталий, говорит, что готов говорить о мире, но не на таких условиях. На его взгляд, документ содержит опасные "ловушки", которые могут сыграть против Украины в долгосрочной перспективе.

"С какого перепугу нужно признать Крым российским? Нет. Надо пункты пересматривать. На этих условиях оставаться нельзя", — говорит Виталий.

Одессит Виталий о Крыме. Фото: Новини.LIVE

Прекращение войны

Среди опрошенных есть и те, кто видит в плане позитив — прежде всего возможность прекращения огня и возвращения к нормальной жизни. Ангелина говорит, что хочет мира, как и все, но не может принять идею "обмена территорий на тишину". За последние годы украинцы все время переживают: постоянные воздушные тревоги, переезды и волнения за родных на фронте. Поэтому любая мысль о мире кажется привлекательной, но когда доходит до потери территорий — возникает внутренний конфликт.

"Это соглашение имеет много положительных сторон, таких как прекращение огня... Однако там есть и то, что мы должны отдать территории. Тогда возникает вопрос всех украинцев: за что мы боролись столько времени? Поэтому, у меня нет однозначного решения. Конечно, хочется, чтобы это уже все прекратилось...", — говорит Ангелина.

Местная жительница Ангелина о мирном плане. Фото: Новини.LIVE

Мария, также хочет прекращения войны, но боится, что уступки подтолкнут Россию к новой агрессии уже через несколько лет. В такие моменты вспоминаются уроки истории — от Мюнхенского соглашения до Минских договоренностей. Все эти события у украинцев ассоциируются с тем, что уступки агрессору редко гарантируют длительный мир.

"С одной стороны, это вроде бы прекратит войну. А с другой — мы потеряем то, за что и воевали. Поэтому я, если честно, не знаю", — говорит Мария.

Одесситка Мария о прекращении войны. Фото: Новини.LIVE

Россия снова нападет

Другие же отмечают, что соглашение не должно повторять предыдущих ошибок. Любые переговоры должны опираться на интересы Украины, а не на желание великих держав договориться между собой. На взгляд Ивана, в плане слишком много механизмов контроля над Украиной и слишком мало реальных гарантий безопасности.

"Нужно, чтобы были приемлемые условия именно для Украины. Потому что есть аналогии в истории... эта война может повториться. И может быть еще хуже. И мы можем тогда уже не выстоять", — говорит Иван.

Местный житель Иван об исторических ошибках в мирных договорах. Фото: Новини.LIVE

Украинцы хотят мира, но не готовы принимать его на условиях, которые фактически узаконивают последствия российской агрессии. Для большинства респондентов вопрос не только в территориях — это вопрос справедливости, памяти о погибших и права каждого человека вернуться домой. Предлагаемый "мирный план" Трампа дает надежду на паузу в войне, но одновременно вызывает глубокое недоверие и страх, что такой компромисс станет лишь предпосылкой для новой эскалации.

Ранее мы писали, что РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области — какие последствия. А также, о том Эрдоган анонсировал разговор с Путиным по Украине.