Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ночная атака на Одесчину — РФ снова ударила по портам

Ночная атака на Одесчину — РФ снова ударила по портам

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 09:45
обновлено: 10:20
Атака дронов по портовой инфраструктуре Одесской области 24 ноября
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью 24 ноября российские дроны атаковали юг Одесской области. Удар пришелся на гражданскую портовую инфраструктуру, где повреждено оборудование. Информации о погибших или пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Олег Кипер отметил, что российские беспилотники снова атаковали портовые объекты в регионе. Оборудование получило повреждения, однако масштаб разрушений уточняется. На судне, которое не использовалось в работе, возникло возгорание. Дежурные подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и травмированных.

Что известно об атаке

Тревогу ночью объявляли дважды. Первый раз она звучала с 23:32 до 00:19. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников из акватории Черного моря. Около 00:06 в Измаиле раздавались взрывы. Вторая тревога звучала с 01:31 до 02:48. На этот раз дроны-камикадзе снова летели на юг Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты атаковали Харьков — прозвучало около 16 взрывов. Также мы писали, что в результате удара по Харькову есть погибшие и пострадавшие.

Одесса порт Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации