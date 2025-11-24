Атака дронов по портовой инфраструктуре Одесской области 24 ноября

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью 24 ноября российские дроны атаковали юг Одесской области. Удар пришелся на гражданскую портовую инфраструктуру, где повреждено оборудование. Информации о погибших или пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Олег Кипер отметил, что российские беспилотники снова атаковали портовые объекты в регионе. Оборудование получило повреждения, однако масштаб разрушений уточняется. На судне, которое не использовалось в работе, возникло возгорание. Дежурные подразделения ГСЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и травмированных.

Что известно об атаке

Тревогу ночью объявляли дважды. Первый раз она звучала с 23:32 до 00:19. Воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников из акватории Черного моря. Около 00:06 в Измаиле раздавались взрывы. Вторая тревога звучала с 01:31 до 02:48. На этот раз дроны-камикадзе снова летели на юг Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты атаковали Харьков — прозвучало около 16 взрывов. Также мы писали, что в результате удара по Харькову есть погибшие и пострадавшие.