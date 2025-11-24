Атака дронів по портовій інфраструктурі Одещини 24 листопада

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі 24 листопада російські дрони атакували південь Одеської області. Удар припав на цивільну портову інфраструктуру, де пошкоджено обладнання. Інформації про загиблих чи постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Олег Кіпер зазначив, що російські безпілотники знову атакували портові об’єкти в регіоні. Обладнання зазнало пошкоджень, однак масштаб руйнувань уточнюється. На судні, яке не використовувалося в роботі, виникло загорання. Чергові підрозділи ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв і травмованих.

Що відомо про атаку

Тривогу вночі оголошували двічі. Перший раз вона лунала з 23:32 до 00:19. Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників з акваторії Чорного моря. Близько 00:06 в Ізмаїлі лунали вибухи. Друга тривога лунала з 01:31 до 02:48. На цей раз дрони-камікадзе знову летіли на південь Одещини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти атаквали Харків — пролунало близько 16 вибухів. Також ми писали, що внаслідок удару по Харкову є загиблі та постраждалі.