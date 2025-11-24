Мирна угода Трампа - що це значить для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США випустили черговий документ по Україні, який вже встигли назвати "мирний план" Дональда Трампа. Складається він з 28 пунктів, серед яких є і визнання за Росією частини окупованих територій, обмеження української армії, гарантії безпеки від Америки, відмова від НАТО та будівництво так званої "буферної" зони. Ця пропозиція вже викликала серйозне обговорення у суспільстві. Для багатьох українців ця угода прозвучала не як шлях до миру, а як вимога відмовитися від частини власної держави.

Журналісти Новини.LIVE запитали в Одеситів, як вони ставляться до "Мирного договору" що пропонує Дональд Трамп?

Реклама

Читайте також:

Окуповані території

Найемоційніше на пропозиції реагують люди, які вже втратили свої домівки через російське вторгнення. Інна, переселенка з Донецької області, каже, що читати про готовність "закріпити" регіон за Росією для неї — не просто політика, а особиста трагедія. Вона розповідає, що живе в Одесі, та немає змоги повернутися хоча б подивитися на свій будинок. Її родина втратила не лише житло, а й роботу, звичне коло близьких і друзів. Будь-яка ідея "миру без повернення територій" для таких людей звучить як офіційне закріплення їхнього вигнання.

"Дуже багато сумнівів із цього приводу. Те, що треба забрати Донецьку область. Я родом з Донецької області, я переміщена особа… І просто віддати мою землю, і всі люди залишаться без домівки. Це дуже неприємно", — каже Інна.

Вимушена переселенка Інна про Донецьку територію. Фото: Новини.LIVE

Чимало опитаних загалом підтримують ідею перемовин, але різко заперечують конкретні пункти, що легітимізують окупацію. Віталій, каже, що готовий говорити про мир, але не на таких умовах. На його погляд, документ містить небезпечні "пастки", які можуть зіграти проти України в довгостроковій перспективі.

"З якого переляку потрібно визнати Крим російським? Ні. Треба пункти переглядати. На цих умовах залишатися не можна", — каже Віталій.

Одесит Віталій про Крим. Фото: Новини.LIVE

Припинення війни

Серед опитаних є й ті, хто бачить у плані позитив — передусім можливість припинення вогню та повернення до нормального життя. Ангеліна каже, що хоче миру, як і всі, але не може прийняти ідею "обміну територій на тишу". За останні роки українці весь час переживають: постійні повітряні тривоги, переїзди та хвилювання за рідних на фронті. Тому будь-яка думка про мир здається привабливою, але коли доходить до втрати територій — виникає внутрішній конфлікт.

"Ця угода має багато позитивних сторін, таких як припинення вогню… Однак там є і те, що ми маємо віддати території. Тоді постає питання всіх українців: за що ми боролися стільки часу? Тому, в мене немає однозначного рішення. Звісно, хочеться, щоб це вже все припинилося…", — каже Ангеліна.

Місцева жителька Ангеліна про мирний план. Фото: Новини.LIVE

Марія, також хоче припинення війни, але боїться, що поступки підштовхнуть Росію до нової агресії вже через кілька років. В такі моменти згадуються уроки історії — від Мюнхенської угоди до Мінських домовленостей. Усі ці події в українців асоціюються з тим, що поступки агресору рідко гарантують тривалий мир.

"З одного боку, це начебто припинить війну. А з іншого — ми втратимо те, за що і воювали. Тому я, якщо чесно, не знаю", — каже Марія.

Одеситка Марія про припинення війни. Фото: Новини.LIVE

Росія знову нападе

Інші ж наголошують, що угода не має повторювати попередніх помилок. Будь-які переговори мають спиратися на інтереси України, а не на бажання великих держав домовитися між собою. На погляд Івана, у плані занадто багато механізмів контролю над Україною та занадто мало реальних гарантій безпеки.

"Потрібно, щоб були прийнятні умови саме для України. Бо є аналогії в історії… ця війна може повторитися. І може бути ще гірше. І ми можемо тоді вже не вистояти", — каже Іван.

Місцевий житель Іван про історичні помилки що до мирних договорів. Фото: Новини.LIVE

Українці прагнуть миру, але не готові приймати його на умовах, які фактично узаконюють наслідки російської агресії. Для більшості респондентів питання не лише в територіях — це питання справедливості, пам’яті про загиблих і права кожної людини повернутися додому. Пропонований "мирний план" Трампа дає надію на паузу у війні, але водночас викликає глибоку недовіру та страх, що такий компроміс стане лише передумовою для нової ескалації.

Раніше ми писали, що РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі на Одещині — які наслідки. А також, про те Ердоган анонсував розмову з Путіним що до України.