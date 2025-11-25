Атаки в Одесской области и обращение Олега Кипера

Последствия атаки на Одесскую область. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В Одесской области три недели продолжается напряженная ситуация из-за постоянных российских ударов. В регион регулярно залетают "шахеды" и баллистические ракеты, а работа ПВО слышна и днем, и ночью. Часть этих атак направлена именно со стороны Крыма и приходится на область.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Постоянный террор

Олег Кипер сообщил, что в некоторые дни регион переживает до 80 воздушных целей, в частности дронов-камикадзе и ракет. По его словам, на Одесскую область приходится большинство запусков из Крыма, а часть ракет проходит транзитом в западные области. Из-за этого воздушная тревога и работа ПВО стали почти непрерывными.

"Ситуация сложная. Враг Одесский регион не оставляет. И это я даже не считаю те транзитные цели, которые идут в западную часть Украины и проходя через нас", — отметил Кипер.

Кипер отметил, что люди не должны выходить на улицу во время обстрелов и тем более снимать видео падения сбитых дронов в море. Он подчеркнул, что главное — найти укрытие и оставаться в безопасном месте, ведь обломки могут представлять смертельную угрозу даже после успешной работы ПВО.

Энерго- и теплоснабжение

По словам Кипера, ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной, как и в большинстве регионов Украины. Погода пока позволяет контролировать нагрузку на систему, но в области уже открыли почти 160 пунктов несокрушимости, где люди могут зарядить телефоны, согреться и отдохнуть. Городской штаб согласовал ряд шагов для стабилизации ситуации, в частности временный переход части школ в офлайн-формат и увеличение количества социальных автобусов из-за остановки электротранспорта.

"Около 20 тысяч человек до сих пор без света, и часть районов осталась без тепла. Все службы работают, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома. Мы открыли более 160 пунктов несокрушимости, чтобы люди могли согреться, подзарядить телефон и получить помощь", — пояснил Олег Кипер.

