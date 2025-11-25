Атаки на Одещині та звернення Олега Кіпера

Наслідки атаки на Одещину. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області три тижні триває напружена ситуація через постійні російські удари. У регіон регулярно залітають "шахеди" та балістичні ракети, а робота ППО чутна і вдень, і вночі. Частина цих атак спрямована саме з боку Криму та припадає на область.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Постійний терор

Олег Кіпер повідомив, що в деякі дні регіон переживає до 80 повітряних цілей, зокрема дронів-камікадзе й ракет. За його словами, на Одещину припадає більшість запусків із Криму, а частина ракет проходить транзитом у західні області. Через це повітряна тривога та робота ППО стали майже безперервними.

"Ситуація складна. Ворог Одеський регіон не полишає. І це я навіть не рахую ті транзитні цілі, які йдуть в західну частину України та проходячи через нас", — зауважив Кіпер.

Кіпер наголосив, що люди не повинні виходити на вулицю під час обстрілів і тим більше знімати відео падіння збитих дронів у морі. Він підкреслив, що головне — знайти укриття та залишатися в безпечному місці, адже уламки можуть становити смертельну загрозу навіть після успішної роботи ППО.

Енерго- та теплопостачання

За словами Кіпера, ситуація з електропостачанням на Одещині залишається складною, як і в більшості регіонів України. Погода поки дозволяє контролювати навантаження на систему, але в області вже відкрили майже 160 пунктів незламності, де люди можуть зарядити телефони, зігрітися й перепочити. Міський штаб погодив низку кроків для стабілізації ситуації, зокрема тимчасовий перехід частини шкіл в офлайн-формат та збільшення кількості соціальних автобусів через зупинку електротранспорту.

"Близько 20 тисяч людей досі без світла, і частина районів лишилася без тепла. Усі служби працюють, щоб якнайшвидше повернути електроенергію в будинки. Ми відкрили понад 160 пунктів незламності, щоб люди могли зігрітися, підзарядити телефон і отримати допомогу", — пояснив Олег Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти атакували Одещину дронами — є постраждалі. Також ми писали, що російський дрон залетів у Молдову та впав на будинок.