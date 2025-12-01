Атака дронов по Одесской области 1 декабря - что известно

Огнеборец тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает систематически обстреливать Одессу и область ударными дронами и ракетами, нанося ущерб гражданским объектам. В ночь на 1 декабря Одесская область снова оказалась под прицелом. К счастью, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Последствия атаки

В ночь на 1 декабря российские силы направили в Одесскую область очередную группу ударных беспилотников. Часть целей сбили силы ПВО. Однако обломки и попадания вызвали возгорание в Одесском районе. Огонь вспыхнул в двух отдельно стоящих зданиях. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро локализовали пожары, не допустив их распространения.

По информации ГСЧС, в ликвидации участвовали 3 единицы техники и 9 пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, мы сообщали о том, почему Российская Федерация усиливает обстрелы Одесской области. Также мы писали, что в Сумах перебои со светом и водой из-за атаки российских войск.