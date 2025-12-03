Россияне атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Одесской области

Спасатели тушат пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает бить по гражданской инфраструктуре Одесской области. Ночью, 3 декабря, беспилотники попали в объект в Одесском районе. В результате на месте произошел пожар. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

В ночь на 3 декабря российские беспилотники атаковали энергетический объект в Одесском районе. Возник масштабный пожар. В результате этого повреждена часть оборудования. К сожалению, один из работников получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу.

Спасательные службы оперативно локализовали и погасили огонь, после чего начали работы по восстановлению поврежденных элементов инфраструктуры. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 2 декабря россияне в очередной раз атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Также мы писали о том, почему Россия усиливает обстрелы Одесской области.