Главная Одесса Россия снова атаковала Одесчину — что известно о последствиях

Россия снова атаковала Одесчину — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 09:14
Атака дронами по Одесской области: повреждения и пауза в работе КПП
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью, 2 декабря, российские войска снова ударили по югу Одесской области дронами-камикадзе "Shahed". Под удар попали гражданские и энергетические объекты. Часть инфраструктуры получила повреждения, возник пожар. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Ночью враг совершил массированный удар дронами "Shahed" по южным районам Одесской области. Попадания вызвали пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили спасатели вместе с добровольцами. Также повреждено административное здание и несколько частных домохозяйств.

Из-за атаки возникли перебои с электроснабжением. Критические службы временно работают на генераторах. 8 000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 36 300 — временно без света. На месте действует городской штаб, который координирует ликвидацию последствий.

К тушению были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей ГСЧС, а также 2 автомобиля и 5 добровольцев из местных пожарных команд. Для помощи жителям развернули 11 пунктов несокрушимости.

Остановка работы КПП Джурджулешть — Рени

Примерно в 01:20 работу пункта пропуска Джурджулешть — Рени временно приостановили из-за фиксации дронов в районе Болграда. По данным пограничной полиции Молдовы, беспилотники, двигавшиеся над территорией Украины со стороны Рени в направлении Болграда. Подразделения на юге страны перевели в режим полной готовности и усиленного мониторинга воздушного пространства.

В 02:01 воздушную тревогу в Украине отменили, и работу КПП возобновили. В Молдове подчеркнули, что ее воздушное пространство не нарушалось, а угроз для граждан не было. Ситуацию продолжают отслеживать.

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали Днепр баллистикой. Также мы писали о том, что Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности и перемирие для Украины.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
