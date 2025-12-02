Атака дронами по Одесской области: повреждения и пауза в работе КПП

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью, 2 декабря, российские войска снова ударили по югу Одесской области дронами-камикадзе "Shahed". Под удар попали гражданские и энергетические объекты. Часть инфраструктуры получила повреждения, возник пожар. Жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Ночью враг совершил массированный удар дронами "Shahed" по южным районам Одесской области. Попадания вызвали пожар на объекте энергетической инфраструктуры, который оперативно потушили спасатели вместе с добровольцами. Также повреждено административное здание и несколько частных домохозяйств.

Из-за атаки возникли перебои с электроснабжением. Критические службы временно работают на генераторах. 8 000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 36 300 — временно без света. На месте действует городской штаб, который координирует ликвидацию последствий.

К тушению были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей ГСЧС, а также 2 автомобиля и 5 добровольцев из местных пожарных команд. Для помощи жителям развернули 11 пунктов несокрушимости.

Остановка работы КПП Джурджулешть — Рени

Примерно в 01:20 работу пункта пропуска Джурджулешть — Рени временно приостановили из-за фиксации дронов в районе Болграда. По данным пограничной полиции Молдовы, беспилотники, двигавшиеся над территорией Украины со стороны Рени в направлении Болграда. Подразделения на юге страны перевели в режим полной готовности и усиленного мониторинга воздушного пространства.

В 02:01 воздушную тревогу в Украине отменили, и работу КПП возобновили. В Молдове подчеркнули, что ее воздушное пространство не нарушалось, а угроз для граждан не было. Ситуацию продолжают отслеживать.

