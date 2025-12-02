Відео
Головна Одеса Росія знову атакувала Одещину — що відомо про наслідки

Росія знову атакувала Одещину — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 09:14
Атака дронами по Одещині: пошкодження та пауза в роботі КПП
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі, 2 грудня, російські війська знову вдарили по півдню Одещини дронами-камікадзе "Shahed". Під удар потрапили цивільні та енергетичні об’єкти. Частина інфраструктури отримала пошкодження, виникла пожежа. Жертв і постраждалих, на щастя, немає.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Уночі ворог здійснив масований удар дронами "Shahed" по південних районах Одещини. Влучання спричинили пожежу на об’єкті енергетичної інфраструктури, яку оперативно загасили рятувальники разом із добровольцями. Також пошкоджено адміністративну будівлю та кілька приватних домогосподарств.

Через атаку виникли перебої з електропостачанням. Критичні служби тимчасово працюють на генераторах. 8 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 36 300 — тимчасово без світла. На місці діє міський штаб, який координує ліквідацію наслідків.

До гасіння були залучені 3 одиниці техніки та 15 рятувальників ДСНС, а також 2 автомобілі й 5 добровольців із місцевих пожежних команд. Для допомоги мешканцям розгорнули 11 пунктів незламності.

Зупинка роботи КПП Джурджулешть — Рені

Приблизно о 01:20 роботу пункту пропуску Джурджулешть–Рені тимчасово призупинили через фіксацію дронів у районі Болграда. За даними прикордонної поліції Молдови, безпілотники, що рухалися над територією України з боку Рені в напрямку Болграда. Підрозділи на півдні країни перевели в режим повної готовності та посиленого моніторингу повітряного простору.

О 02:01 повітряну тривогу в Україні скасували, і роботу КПП відновили. У Молдові підкреслили, що її повітряний простір не порушувався, а загроз для громадян не було. Ситуацію продовжують відстежувати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували Дніпро балістикою. Також ми писали про те, що Зеленський і Макрон обговорили гарантії безпеки та перемир'я для України.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси війна атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
