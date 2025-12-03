Инклюзивность в Одессе – проблемы для ветеранов

Ветеран на протезах идет по пандусу. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 3 декабря в мире отмечают Международный день людей с инвалидностью — в эту дату, принято не только говорить о равных возможностях, но и напоминать обществу, насколько важна доступная среда. В Украине количество людей с инвалидностью постоянно растет: война, постоянные обстрелы и травмы, полученные на фронте, ежегодно добавляют новые тысячи к этой статистике. Но за цифрами стоят живые истории. Это — конкретные люди, их сила, борьба и ежедневные испытания, о которых город часто забывает.

С чем сталкиваются герои, вернувшиеся с войны, и действительно ли Одессе стала инклюзивной? Узнавали журналисты Новини.LIVE.

Военная служба

Новости с фронта и решение брата стать в ряды ВСУ были главными аргументами для Александра. Он почувствовал ответственность и желание быть рядом, поддержать страну. Именно поэтому мужчина без колебаний подписал контракт и прошел обучение в Великобритании — шаг, который требовал смелости и решимости. После обучения он попал в 38-ю бригаду морской пехоты и поехал на Херсонское направление.

"Воевал на Херсонщине, именно Крынках, там получил ранение... Чуть меньше года я служил... неудачная эвакуация... долго ждал. Поэтому пришлось ампутировать ноги", — говорит Александр Тисовский, ветеран российско-украинской войны.

Ветеран российско-украинской войны, Тисовский Александр, о службе. Фото: Новини.LIVE

На позициях в Крынках произошел минометный обстрел, который переломал обе ноги. Морозы, замерзшая река и отсутствие возможности эвакуироваться создали условия, в которых выжить было почти невозможно. Александр семь дней пролежал в подвале со страшными травмами — и это ожидание стало критической причиной дальнейших осложнений. Когда его наконец эвакуировали, врачи уже не имели возможности сохранить ноги.

Жизнь после ампутации

После ампутации жизнь Александра началась заново — и не в самом простом смысле. Ему пришлось снова учиться двигаться, балансировать, выполнять элементарные действия, которые раньше не вызывали никаких усилий. Однако он не позволил себе опустить руки, хотя путь был долгим и мучительным. Большое значение имела и психологическая устойчивость, которая сформировалась еще на фронте. Поддержка побратимов и понимание, что жизнь продолжается, помогли ему выдержать первые тяжелые месяцы.

"Проходил реабилитацию в реабилитационном центре в Одессе. Научили меня ходить... главное — хотеть научиться заново ходить. Если нет мотивации — очень трудно будет", — отметил Александр.

Ветеран ходит на протезах. Фото: Новини.LIVE

Благодаря работе специалистов и собственному характеру он быстро освоил протезы и вернулся к активной жизни. Однако даже сейчас бывают дни, когда из-за боли и отеков протезами пользоваться трудно — приходится передвигаться на коляске. И именно здесь возникает больше всего барьеров. Отсутствие съездов, слишком крутые пандусы, высокие лестницы — все это делает даже короткую поездку по городу по делам сложным испытанием.

Безбарьерность в Одессе

Александр живет в районе проспекта Небесной сотни — месте, где, казалось бы, давно должны были бы позаботиться об инклюзивности. Но реальность, по его словам, кардинально другая. Город полон препятствий, которые делают невозможным передвижение людей с инвалидностью, особенно на креслах колесных. И даже на протезах передвигаться нелегко: поручни отсутствуют, лестницы крутые, а пандусы установлены "лишь бы было". Именно поэтому любая прогулка превращается в череду вызовов.

"Сейчас в Одессе не сильно все обустроено. Даже если пандусы есть, то они под очень высокий наклон... На кресле колесном я доеду максимум до первого бордюра", — отметил ветеран.

Пандус в Одессе. Фото: Одесская жизнь

Особенно чувствительной стала для него тема бытовых услуг. Однажды он пытался найти парикмахерскую, в которую можно заехать на коляске, — и понял, что выбор практически отсутствует. Салоны красоты часто размещают на высоченных лестницах, а пандусами не обеспечены даже те, что позиционируют себя как "современные". Обычное желание подстричься превратилось в настоящую проблему.

Отношение людей

Несмотря на все трудности с инфраструктурой, Александр признается: самым болезненным иногда становится не дорога, а отношение людей. Он сталкивался с навязчивой "помощью", когда прохожие без просьбы пытаются дать деньги, жалеют или обращаются к нему с сочувствием, которого он не просил. Все это, говорит ветеран, создает ощущение, будто его воспринимают через травму, а не через личность. Для него важно сохранять достоинство и самостоятельность — и именно этого часто не хватает в общественном поведении.

"Стою возле магазина, жду друга — подходят женщины и предлагают денежную помощь... Это навязчивая помощь, какая-то не сильно приятная. Помогайте ветерану или человеку с инвалидностью тогда, когда он просит. Когда не просит — не надо", — говорит Александр Тисовский, ветеран российско-украинской войны.

Пандус построенный не по правилам. Фото: Одесская жизнь

Люди часто не знают, как правильно реагировать, как предложить помощь, и стоит ли это делать вообще. Поэтому он формулирует простой, но важный совет: уважать личные границы и помогать только тогда, когда об этом просят. Это, говорит ветеран, и есть настоящая безбарьерность — когда относятся к тебе одинаково, а не как к человеку, которого надо "спасти".

Помощь героям

Однако, несмотря на все барьеры и проблемы, в Одессе есть организации, которые пытаются поддержать ветеранов в самые сложные моменты. Одной из таких стала инициатива "Ветеранское сопровождение" — команда, работающая не ради формальности, а ради реальной помощи тем, кто потерял здоровье на войне. Здесь хорошо понимают: путь ветерана не заканчивается после выписки из госпиталя. Наоборот — именно тогда начинается самый тяжелый этап, когда человек должен научиться жить заново. Протезирование, реабилитация, психологическая адаптация, попытки вернуться к работе и общественной жизни — все это занимает месяцы, а иногда и годы. И для многих без поддержки таких структур этот путь был бы почти непроходимым.

"Ветераны с первой или второй группой инвалидности, без конечностей, те, кто не имеет возможности работать — это люди, которым нужна особая помощь. Потому что большой путь нужно пройти: как за протезироваться, пройти адаптацию, интегрироваться в общество. Потом уже, чтобы у тебя появилось желание работать и быть полезным", — объясняет Эмин Ибрагимов, председатель ОО "Ветеранское сопровождение".

Председатель ОО "Ветеранское сопровождение", Ибрагимов Эмин, о помощи людям с инвалидностью. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все трудности, ветераны не теряют веры — и, как ни странно, именно они часто поддерживают друг друга больше, чем любые институты. Сила побратимства становится той опорой, которая не дает упасть. В этих словах — суть украинского несокрушимого духа: даже после травм люди ищут путь вперед, ищут тех, кто поймет без лишних вопросов.

"Мне кажется, Украина — это нация непобедимая и несокрушимая. И ребята друг друга всегда поддерживают. Если ты стал человеком с инвалидностью и думаешь, что жизнь остановилась — нет, она не остановилась. Надо только найти круг людей, которые тебя поддержат", — отмечает председатель ОО "Ветеранское сопровождение", Эмин Ибрагимов.

Мужчина надевает протезы. Фото: invak.info

И действительно, найти свое сообщество — иногда важнее любых программ. Это могут быть собратья, семья или новые друзья, но именно они помогают ветерану почувствовать: жизнь продолжается. С такой поддержкой — говорят в "Ветеранском сопровождении" — путь к восстановлению становится реальным, даже если впереди много испытаний. А вера ветеранов в себя и друг друга — это та сила, которая в конце концов поможет Украине победить не только на фронте, но и в борьбе за достоинство и доступность.

