Изменения для одесситов с декабря — кому дадут больше денег

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 19:29
Какие изменения для одесситов с 1 декабря 2025 года
Женщины стоят на улице в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 декабря 2025 года украинцев ждет сразу несколько важных нововведений — от дополнительных выплат и социальных программ до изменений в бронировании и работе сервисов. Все это напрямую касается и жителей Одессы.

Новини.LIVE рассказывают, какие изменения для одесситов произойдут в декабре.

Пенсии и доплаты: кто получит больше

Общей индексации в декабре не будет, поэтому большинство пенсий остаются на уровне предыдущих месяцев. Но несколько категорий все же получат доплаты:

  • людям, которым в декабре исполняется 70, 75 или 80 лет, автоматически начислят возрастные надбавки — от нескольких сотен гривен в зависимости от возраста;
  • семьи Героев Небесной Сотни получат значительно увеличенную ежемесячную поддержку.

Еще одна важная деталь для одесситов, которые живут за границей или на ВОТ: до 31 декабря 2025 года им нужно пройти идентификацию (через видеосвязь с ПФУ, консульство, сервисный центр или банк). Иначе выплаты могут приостановить.

"Зимняя поддержка": 1 000 грн для всех и 6 500 грн для самых уязвимых

В декабре запускают две денежные программы:

  • 1 000 грн — "зимняя" помощь, которую может получить каждый гражданин, который подаст заявку до 24 декабря. Пенсионерам, которые пользуются "Укрпочтой", эти деньги зачислят автоматически;
  • 6 500 грн — отдельная выплата для людей, которые нуждаются в постоянном уходе или относятся к наиболее уязвимым группам. Заявление можно подать онлайн, потратить деньги нужно в течение полугода.

Для одесситов это реальная возможность компенсировать часть зимних расходов — главное не медлить.

ВПЛ и жилье: выплаты будут продолжаться

Переселенцы, проживающие в Одессе, и в дальнейшем будут получать ежемесячную помощь — ее продлили до начала следующего года.

Кроме того, в декабре стартует программа компенсации за разрушенное или утраченное жилье. Люди, которые переехали с оккупированных территорий, могут подать заявку на ваучер до 2 млн грн для покупки нового жилья на подконтрольной территории. Приоритет будут иметь семьи ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны.

Субсидии и коммуналка: кому помогут отопить зиму

Субсидии продолжают начислять, но с декабря меняются отдельные правила. Особенно это касается семей с нестабильным сезонным доходом, которые получают помощь на топливо.

Важно:

  • если заявление подали до конца ноября — субсидию дадут с начала отопительного сезона;
  • если подать уже в декабре — ее назначат только с месяца обращения.

Работа, бронирование и выезд мужчин: новые правила

В декабре вступают в действие изменения, которые касаются работодателей и военнообязанных. Критически важные предприятия смогут бронировать работников даже тогда, когда у них не полностью обновлен воинский учет. Такое бронирование будет действовать только 45 дней.

Относительно выезда мужчин:

  • мужчины 18-22 лет и те, кому уже за 60, могут пересекать границу без дополнительных оснований;
  • в возрасте 23-60 лет выезд возможен только по определенным законом причинам — лечение, обучение, работа, уход за родными и т.д. — с подтверждающими документами.

"Новая почта" и другие сервисы: доставка дорожает, но не вся

С 1 декабря "Новая почта" обновляет тарифы. Для одесситов, которые активно заказывают онлайн или отправляют посылки, изменения будут заметны:

  • доставка документов в конверте по городу — 60 грн, по Украине — 70 грн;
  • доплата за получение в почтомате — +10 грн;
  • часть отправлений подорожает, особенно тяжелые посылки.

Напомним, Одесская и Николаевская области оказались среди регионов с наибольшими показателями долгов. Также мы писали, что в Одессе планируют кардинально упростить процедуры восстановления домов в историческом центре.

Одесса пенсии Одесская область изменения Новости Одессы доплаты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
