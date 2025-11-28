Что означает отмена правил пользования пляжами в Одессе - угрозы и перспективы

Люди стоят на пляже. Фото: Новини.LIVE

На очередной сессии Одесского городского совета депутаты проголосовали за признание недействительными правил оборудования и эксплуатации пляжей, принятых еще в 2007 году. Формально — отмену объяснили "утратой актуальности" документа и изменениями в профильном законодательстве. Однако это решение привело к возникновению вопросов и множества проблем. Главные из которых — кто будет содержать побережье, обслуживать его, а также где брать на это деньги?

Журналисты Новини.LIVE пообщались с членом постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского горсовета Александром Байдериным, который объяснил, почему это решение могло иметь совсем другую мотивацию, чем официально заявленная.

Реклама

Читайте также:

Правила оборудования пляжей

Появление вопроса оборудования пляжей на повестке дня было неожиданным даже для профильной комиссии горсовета. Перед тем, как документ попал на рассмотрение, в депутатской среде почти не было обсуждений и объяснений, почему именно сейчас возникла необходимость отменить правила 2007 года. Многие члены комиссии узнали о проекте решения фактически тогда же, когда и широкий круг — без анализа, без сопроводительных материалов и даже без предварительных консультаций. Именно поэтому, ситуация требует отдельного объяснения. По мнению Александра Байдерина сейчас в судах идут уже продолжающиеся масштабные процессы, и именно они, по его мнению, стали ключевой причиной срочной отмены документа.

"Сейчас продолжаются 30 судебных споров в хозяйственном суде Одесской области по искам прокуратуры. Это и Офис генеральной прокуратуры, и районные окружные прокуратуры Одессы, которые обратились с исками о признании недействительными договоров, заключенных на пользование участками искусственных пляжей", — поясняет член постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского горсовета Александр Байдерин.

Член постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского горсовета Александр Байдерин. Фото: Новини.LIVE

Количество споров беспрецедентно — редко когда тема благоустройства пляжей приводила к таким масштабам судебной нагрузки. При этом иски охватывают разных арендаторов и касаются сделок, заключенных в разные годы, что делает ситуацию еще сложнее. Прокуратура в своих исках ссылалась на существование правил 2007 года как на действующий нормативно-правовой акт. Таким образом формировали логику обвинения: мол, правила определяют границы пользования, обязанности арендаторов и саму возможность передачи участков.

"Из-за того, что в этих спорах было заявлено о существовании правил 2007 года, я так понимаю, решили просто банально отменить их, чтобы они не мешали прокуратуре отстаивать свою правду в судах. Потому что их существование давало арендаторам определенную правовую определенность", — говорит эксперт.

Люди прогуливаются возле моря. Фото: Новини.LIVE

Правила имели статус регуляторного акта, а значит — определяли правила поведения для всех участников процесса: города, бизнеса, посетителей. Однако такие акты нельзя отменять "одной кнопкой", поскольку это разрушает систему регулирования. Депутат считает, что власть должна объяснять последствия для всех сторон, а не действовать кулуарно. Он напоминает, что регуляторные акты создаются именно для предсказуемости, а их внезапная отмена наоборот порождает нестабильность. Именно поэтому он видит в решении не столько юридическую логику, сколько политическую целесообразность.

Отмена без процедуры

Одним из главных замечаний депутата стало то, что горсовет проигнорировал процедуру, определенную Законом Украины "Об основах государственной регуляторной политики". Он отмечает, что этот закон специально существует для таких случаев — чтобы ни один важный документ не отменяли в спешке. Согласно ему, власть должна была подготовить анализ результативности, оценить последствия для бизнеса, общества и бюджетных процессов.

"Этот закон напрямую требует подготовить отчет: есть ли проблемы, как действовали правила, какие последствия их отмены. По моему глубокому убеждению, этого не было сделано", — отмечает Александр Байдерин.

Одесский пляж осенью. Фото: Новини.LIVE

Хотя правила 2007 года действительно устарели, логичным было бы сначала сделать новую редакцию, пройти консультации и слушания, и только после этого отменять старые положения. Он убежден, что такой подход сохранил бы правовую стабильность и позволил безболезненно перейти к обновленному регулированию. Зато нынешнее решение создало пробел, который уже сегодня влияет на состояние городских пляжей и юридические процессы. Байдерин считает, что город имел возможность пойти по пути прозрачных реформ, но выбрал вариант быстрой и технической отмены. Именно поэтому он оценивает ситуацию как недоработку со стороны власти.

"Я согласен, что эти правила частично устарели. Но мы должны были определить, как их скорректировать, чтобы улучшить правовое регулирование, а не создавать фактически хаос", — говорит Байдерин.

Мужчина на пирсе. Фото: Новини.LIVE

Сейчас нет ни одного действующего документа, который бы комплексно регулировал содержание и эксплуатацию пляжей, а это создает дополнительные риски. Отсутствие регуляции означает, что город формально не имеет четких инструментов контроля за безопасностью посетителей. Депутат уверен: такое положение дел неизбежно приведет к новым проблемам в будущем. Поэтому необходимо как можно быстрее завершить работу над новыми правилами.

"Были дела, где прокуратура ссылалась именно на эти нормы: требовали обеспечения спасательных постов, медицинских пунктов. Чтобы эти правила кому-то мешали работать - я такого не слышал", — подчеркивает депутат.

Мужчина возле спасательного пункта осенью. Фото: Новини.LIVE

Кроме этого, по словам депутата, аргументы об "устарелости" правил не соответствуют реальной практике их применения. По его мнению, документ хоть и был несовершенным, но содержал базовые положения, которые позволяли контролировать состояние побережья.

Аренда пляжей в Одессе

Вопрос будущего арендаторов фактически стал центральным во всей этой истории. Ведь в нынешних условиях они оказались между двух огней: с одной стороны — действующие соглашения, которые никто формально не разрывал, с другой - лавина судебных исков, ставящих под сомнение их легитимность.

"Арендаторы имеют действующие договоры аренды, эти договоры не разрываются, они являются действующими. В то же время, как я уже сказал, есть 30 судебных споров, по моей информации прокуратура подает еще больше исков, около еще двух десятков исков на еще не поданные участки пляжей, и добиваться признания этих договоров недействительными", — говорит член постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского горсовета Александр Байдерин.

Женщина кормит чаек. Фото: Новини.LIVE

Масштаб конфликта гораздо шире, чем может казаться на первый взгляд. Судебные споры, которые продолжаются параллельно, создают атмосферу правовой неопределенности, в которой ни одна из сторон не может строить долгосрочные планы. Городу сложно рассчитывать бюджет, инвесторам — вкладывать средства, а громада остается в подвешенном состоянии относительно того, будет ли иметь нормальные условия для отдыха. Особенно это ощутимо в условиях войны, когда каждая гривна тратится с максимальной осторожностью.

"Прокуратура считает, что эти договоры аренды скрывают фактически аренду земли, и считает, что эти договоры должны быть признаны незаконными. Если это произойдет, возникнет определенный вакуум, когда город должен к пляжному сезону готовиться самостоятельно. Готовы ли мы сейчас во время военного положения самостоятельно найти деньги для того, чтобы готовить эти участки? Я думаю, что наверняка нет, потому что это огромные средства, и это обычно делали как раз инвесторы, которые предоставляли платные услуги на пляже, чтобы позволить повышенный комфорт", — добавляет эксперт.

Две женщины у моря. Фото: Новини.LIVE

Если ситуация с арендаторами не будет урегулирована, то коммунальным службам придется самостоятельно готовить побережье к новому курортному сезону. И речь не только об инфраструктуре, но и о вопросе безопасности, который сейчас имеет первоочередное значение. Ведь именно частные структуры устанавливали барьерные сетки, организовывали дополнительный контроль за водой и береговой линией — и делали это быстрее и эффективнее города. Без них подготовка к сезону может стать неразрешимой задачей.

"Если арендаторы сейчас откажутся работать в непонятных условиях, ну, я так понимаю, будет дополнительная нагрузка на бюджет и еще и бюджет потеряет поступления. Поступления по всем договорам аренды, насколько мне известно, сейчас ежегодно это дополнительные 15 млн грн. То есть, ну, если город теряет эти 15 млн грн, условно говоря, сразу, или не сразу, и одновременно имеет нагрузку на то, чтобы готовить все пляжи, всю акваторию для обеспечения инфраструктуры, отдыха, то это, ну, безумный такой разрыв", — отмечает депутат.

Женщина с собакой на пляже. Фото: Новини.LIVE

Большинство пляжных территорий не может быть предметом аренды земли в классическом смысле из-за их специального статуса. Это территории общего пользования, и их правовой режим жестко регламентирован. Поэтому попытка превратить ограниченное право предоставления платных услуг в полноценную земельную аренду может создать опасный прецедент. Город рискует потерять контроль над стратегическими участками побережья, а инвесторы — получить чрезмерные обязательства, которые фактически сделают невозможной работу. Поэтому сейчас нужна не просто реформа, а комплексное обновление всей системы управления пляжами. И этот процесс, по мнению экспертов, уже начался - по крайней мере на уровне переговоров.

"Я знаю, что сейчас идет процесс переговоров, обсуждения, к урегулированию этой ситуации. Надеюсь, что это такой цивилизованный переговорный процесс, который все же позволит прийти к определенным обоюдным выводам. И город не будет тратить лишних средств местного бюджета на подготовку пляжа к сезонам. И с другой стороны, город обеспечит какие-то гарантии инвесторам, которые будут вкладывать средства для того, чтобы предоставлять соответствующие платные услуги. Каким образом в финальном виде это будет оформлено, договорено, я еще даже не понимаю", — говорит член постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского горсовета Александр Байдерин.

Член постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений Одесского горсовета Александр Байдерин. Фото: Новини.LIVE

Ситуация действительно имеет много неизвестных. Затянутые судебные процессы, отсутствие четких правил и постоянные изменения в нормативной базе формируют атмосферу полной непредсказуемости. Именно зимой станет понятно, успеет ли город договориться со всеми сторонами и подготовиться к летнему сезону. Если этого не произойдет, в следующем году Одесса может столкнуться с беспрецедентным хаосом на побережье. И тогда вопрос комфорта отдыхающих отступит на второй план — главным станет обеспечение хотя бы базового порядка.

Ранее мы писали, что одесские пляжи украсили новогодними елками — где искать красивые локации? А также о том, сколько стоит заплатить в Одессе, чтобы заехать в квартиру с видом на море.