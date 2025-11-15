Новогодние елки на пляже в Одессе - фото украшений

Новогодняя елка на берегу моря. Фото: Новини.LIVE

Одесситы превратили ноябрьский пляж в маленький зимний праздник. Предприниматели на Фонтане украсили побережье сразу несколькими елками и фонарями, и теперь морская тишина вечером светится теплыми огнями. Люди приходят сюда за фотографиями и атмосферой.

Пляж посетили и корреспонденты Новини.LIVE и сняли атмосферу на побережье Черного моря.

Реклама

Читайте также:

Новогодняя елка на берегу моря. Фото: Новини.LIVE

Пляж в Одессе украсили праздничными елками

На террасе одного из кафе установили сразу две елки — и они совершенно разные. Одна стоит в металлической конструкции, словно в бутылке, подаренной самому морю. Другая — традиционная, в глубоких красных тонах, с классическими украшениями и мягким сиянием подсвечников. Рядом поставили кресло-качалку, которое будто приглашает на несколько минут забыть о делах и просто посмотреть, как волны набегают на берег.

Спуск к морю украсили гирляндами. Фото: Новини.LIVE

Вечером все гирлянды зажигают одновременно, и терраса превращается в теплый остров среди прохладного морского воздуха. Также спуск к морю украсили светильниками и искусственными елочными ветками. Люди приходят сюда делать фото, гулять с детьми, пить кофе или просто ловить атмосферу.

Большая люстра на пляже. Фото: Новини.LIVE

Украшенный ресторан на берегу моря. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе, во дворе Кирхи Святого Павла, стартовала осенняя ярмарка "Свет Мартина". Также мы писали, что видео "вязаной" Одессы за несколько дней стало одним из самых популярных в соцсетях.