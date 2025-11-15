Новорічні ялинки на пляжі в Одесі — фото прикрас

Новорічна ялинка на березі моря. Фото: Новини.LIVE

Одесити перетворили листопадний пляж на маленьке зимове свято. Підприємці на Фонтані прикрасили узбережжя одразу кількома ялинками та ліхтарями, і тепер морська тиша ввечері світиться теплими вогнями. Люди приходять сюди за світлинами та атмосферою.

Пляж відвідали й кореспонденти Новини.LIVE та зафільмували атмосферу на узбережжі Чорного моря.

Пляж в Одесі прикрасили святковими ялинками

На терасі одного з кафе встановили одразу дві ялинки — і вони абсолютно різні. Одна стоїть у металевій конструкції, немов у пляшці, подарованій самому морю. Інша — традиційна, у глибоких червоних тонах, з класичними прикрасами та мʼяким сяйвом свічників. Поряд поставили крісло-гойдалку, яке ніби запрошує на кілька хвилин забути про справи й просто подивитися, як хвилі набігають на берег.

Спуск до моря прикрасили гірляндами. Фото: Новини.LIVE

Увечері всі гірлянди запалюють одночасно, і тераса перетворюється на теплий острів серед прохолодного морського повітря. Також спуск до моря прикрасили світильниками та штучним ялинковим гіллям. Люди приходять сюди робити фото, гуляти з дітьми, пити каву або просто ловити атмосферу.

Велика люстра на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Прикрашений ресторан на березі моря. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі, у дворі Кірхи Святого Павла, стартував осінній ярмарок "Світло Мартина". Також ми писали, що відео "в’язаної" Одеси за кілька днів стало одним із найпопулярніших у соцмережах.