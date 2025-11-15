Відео
Головна Одеса ​​​​​​​Одеса з ниток — в мережі показали місто у новому образі

​​​​​​​Одеса з ниток — в мережі показали місто у новому образі

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:41
В’язана Одеса: вірусне відео підкорило соцмережі
"В'язаний" одеський оперний театр. Фото: кадр з відео

Відео "в’язаної" Одеси за кілька днів стало одним із найпопулярніших у соцмережах. Знайомі локації перетворилися на казкові в’язані мініатюри, які виглядають так реалістично, ніби їх можна взяти в руки.

Відео створила українська AI-креаторка nata__belikova.

"Одеса — це не місто, а відчуття. Тепле, як сонце на Приморському. У кожному погляді, у кожній вулиці — велике натхнення", — підписали відео автори у соцмережі.

В'язана Одеса

Оперний театр, Потьомкінські сходи, Морвокзал, Одеський маяк, Дюк, море, Ланжерон із "дверима сонця", Приморський бульвар, маршрутки, трамваї та випадкові люди — усе у новому ролику виглядає так, ніби місто сплели з товстої пряжі.

Тренд "в'язані світи"

Ця стилізація — частина нового глобального AI-тренду на "в’язані світи". Алгоритми імітують фактуру ниток, створюючи ефект затишної казковості, яка дивним чином пасує саме Одесі. Світлі будинки виглядають ще теплішими, море — м’яким, а головні символи міста — майже іграшковими.

Нагадаємо, Південно-західний апеляційний господарський суд оголосив тендер на промисловий чиллер вартістю понад 5 мільйонів гривень. Також в Одесі суттєво скоротили зарплатний фонд для працівників мерії — майже на 34 мільйони гривень. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
