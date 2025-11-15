Скорочення зарплатного фонду мерії Одеси на 34 млн грн

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі суттєво скоротили зарплатний фонд для працівників мерії — майже на 34 мільйони гривень. Усі зміни стосуються саме урізань, без жодного збільшення видатків. Вивільнені кошти перерозподілили на безпекові, соціальні та інфраструктурні потреби.

Про це стало відомо з засідання постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

В Одесі урізали зарплатний фонд для чиновників

За словами голови комісії Олексія Потапського, у проєкті рішення зібрані різні види скорочень, і жодного збільшення витрат не передбачено.

"Там усе тільки про зменшення. Жодних підвищень немає", — уточнив Потапський під час засідання.

Куди розподілили кошти

У межах перерозподілу коштів департамент муніципальної безпеки отримав додаткові 9 мільйонів гривень на системи інтелектуального розпізнавання облич водіїв та автомобілів. Ці камери працюватимуть на в’їздах до міста та допоможуть оперативніше реагувати на порушення.

Також комісія погодила перерозподіл 194,5 тисячі гривень для департаменту охорони здоров’я та попередньо підтримала фінансування у 238,1 тисячі гривень для майбутнього департаменту у справах ветеранів — після його офіційного створення.

Ще 800 тисяч гривень спрямують на облаштування пандуса у будинку ЖБК "Молодь-4" у межах програми безбар’єрності.

Окремо депутати підтримали зміни до програми "Безпечне місто", збільшивши її фінансування на 19 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на підтримку Збройних сил України та посилення міської безпеки.

Окремо депутати підтримали зміни до програми "Безпечне місто", збільшивши її фінансування на 19 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на підтримку Збройних сил України та посилення міської безпеки.