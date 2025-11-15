Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Чиновникам одеської мерії урізали зарплатний фонд — що це означає

Чиновникам одеської мерії урізали зарплатний фонд — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 13:01
Оновлено: 12:34
Скорочення зарплатного фонду мерії Одеси на 34 млн грн
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі суттєво скоротили зарплатний фонд для працівників мерії — майже на 34 мільйони гривень. Усі зміни стосуються саме урізань, без жодного збільшення видатків. Вивільнені кошти перерозподілили на безпекові, соціальні та інфраструктурні потреби.

Про це стало відомо з засідання постійної комісії з питань планування, бюджету і фінансів.

Реклама
Читайте також:

В Одесі урізали зарплатний фонд для чиновників

За словами голови комісії Олексія Потапського, у проєкті рішення зібрані різні види скорочень, і жодного збільшення витрат не передбачено.

"Там усе тільки про зменшення. Жодних підвищень немає", — уточнив Потапський під час засідання.

Куди розподілили кошти

У межах перерозподілу коштів департамент муніципальної безпеки отримав додаткові 9 мільйонів гривень на системи інтелектуального розпізнавання облич водіїв та автомобілів. Ці камери працюватимуть на в’їздах до міста та допоможуть оперативніше реагувати на порушення.

Також комісія погодила перерозподіл 194,5 тисячі гривень для департаменту охорони здоров’я та попередньо підтримала фінансування у 238,1 тисячі гривень для майбутнього департаменту у справах ветеранів — після його офіційного створення.

Ще 800 тисяч гривень спрямують на облаштування пандуса у будинку ЖБК "Молодь-4" у межах програми безбар’єрності.

Окремо депутати підтримали зміни до програми "Безпечне місто", збільшивши її фінансування на 19 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на підтримку Збройних сил України та посилення міської безпеки.

Нагадаємо, Одеський регіон готується до масштабної програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Також ми писали, що частина Одеси залишилась на добу без води.

Одеса зарплати гроші чиновники Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації