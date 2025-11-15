Відео
Україна
Пересип без води — де одеситам шукати бювети й автоцистерни

Пересип без води — де одеситам шукати бювети й автоцистерни

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 11:43
Оновлено: 10:57
Бювети та автоцистерни у Пересипському районі
Автоцистерна з водою. Фото: ОМР

У частині Пересипського району Одеси на добу вимкнули воду через аварійні роботи на мережах. Щоб мешканці не залишилися без найнеобхіднішого, місто продовжило роботу бюветів і виставило автоцистерни з технічною водою. Одеситам радять заздалегідь запастися.

Як сьогодні працюватимуть бювети та де набрати технічну воду повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Робота бюветів подовжена

Щоб люди могли пережити добу без води, у місті продовжили роботу двох бюветів — на вулиці Кримській та на Героїв оборони Одеси, 60-В. Обидва працюють у розширеному графіку: з 07:00 до 22:00.

Автоцистерни з водою

Крім того, на період відключення на Пересипі розгорнули мережу автоцистерн із технічною водою. Вони встановлені у дворах, біля магазинів та ключових вулиць, щоб кожен мав доступ до води поруч із домом.

Адреси автоцистерн:

  • вул. Семена Палія, 108
  • вул. 28 бригади (Паустовського), 29 — навпроти арки
  • вул. Академіка Заболотного — дві точки, включно з підстанцією екстреної допомоги
  • вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1
  • вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1
  • вул. Марсельська, 9 — біля "Таврії В"
  • бульв. Десантний, 14 — біля РАГСу
  • вул. Героїв оборони Одеси — дві точки, 82 та 18
  • вул. Лузанівська, 67 — біля офісу КК "Клевер"
  • вул. Жоліо-Кюрі, 26
  • просп. Князя Володимира Великого — точки 139а та 155
  • вул. Кримська, 82

Міські служби зазначають, що ситуація під контролем, а водопостачання планують відновити вранці 16 листопада.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, ми публікували графіки відключення світла на сьогодні в Одесі. Також повідомляли про тарифи на тепло для одеситів у грудні.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
