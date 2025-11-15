Бювети та автоцистерни у Пересипському районі

Автоцистерна з водою. Фото: ОМР

У частині Пересипського району Одеси на добу вимкнули воду через аварійні роботи на мережах. Щоб мешканці не залишилися без найнеобхіднішого, місто продовжило роботу бюветів і виставило автоцистерни з технічною водою. Одеситам радять заздалегідь запастися.

Як сьогодні працюватимуть бювети та де набрати технічну воду повідомили в Одеській міській раді.

Робота бюветів подовжена

Щоб люди могли пережити добу без води, у місті продовжили роботу двох бюветів — на вулиці Кримській та на Героїв оборони Одеси, 60-В. Обидва працюють у розширеному графіку: з 07:00 до 22:00.

Автоцистерни з водою

Крім того, на період відключення на Пересипі розгорнули мережу автоцистерн із технічною водою. Вони встановлені у дворах, біля магазинів та ключових вулиць, щоб кожен мав доступ до води поруч із домом.

Адреси автоцистерн:

вул. Семена Палія, 108

вул. 28 бригади (Паустовського), 29 — навпроти арки

вул. Академіка Заболотного — дві точки, включно з підстанцією екстреної допомоги

вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1

вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1

вул. Марсельська, 9 — біля "Таврії В"

бульв. Десантний, 14 — біля РАГСу

вул. Героїв оборони Одеси — дві точки, 82 та 18

вул. Лузанівська, 67 — біля офісу КК "Клевер"

вул. Жоліо-Кюрі, 26

просп. Князя Володимира Великого — точки 139а та 155

вул. Кримська, 82

Міські служби зазначають, що ситуація під контролем, а водопостачання планують відновити вранці 16 листопада.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

