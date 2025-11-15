Бювети та автоцистерни у Пересипському районі

Пересип без води — де одеситам шукати бювети й автоцистерни
У частині Пересипського району Одеси на добу вимкнули воду через аварійні роботи на мережах. Щоб мешканці не залишилися без найнеобхіднішого, місто продовжило роботу бюветів і виставило автоцистерни з технічною водою. Одеситам радять заздалегідь запастися.
Як сьогодні працюватимуть бювети та де набрати технічну воду повідомили в Одеській міській раді.
Робота бюветів подовжена
Щоб люди могли пережити добу без води, у місті продовжили роботу двох бюветів — на вулиці Кримській та на Героїв оборони Одеси, 60-В. Обидва працюють у розширеному графіку: з 07:00 до 22:00.
Автоцистерни з водою
Крім того, на період відключення на Пересипі розгорнули мережу автоцистерн із технічною водою. Вони встановлені у дворах, біля магазинів та ключових вулиць, щоб кожен мав доступ до води поруч із домом.
Адреси автоцистерн:
- вул. Семена Палія, 108
- вул. 28 бригади (Паустовського), 29 — навпроти арки
- вул. Академіка Заболотного — дві точки, включно з підстанцією екстреної допомоги
- вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1
- вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1
- вул. Марсельська, 9 — біля "Таврії В"
- бульв. Десантний, 14 — біля РАГСу
- вул. Героїв оборони Одеси — дві точки, 82 та 18
- вул. Лузанівська, 67 — біля офісу КК "Клевер"
- вул. Жоліо-Кюрі, 26
- просп. Князя Володимира Великого — точки 139а та 155
- вул. Кримська, 82
Міські служби зазначають, що ситуація під контролем, а водопостачання планують відновити вранці 16 листопада.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, ми публікували графіки відключення світла на сьогодні в Одесі. Також повідомляли про тарифи на тепло для одеситів у грудні.
Читайте Новини.LIVE!