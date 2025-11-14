Відновлення електропостачання на Одещині триває: 15 листопада очікуються погодинні вимкнення світла

Нічна вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині спеціалісти працюють безперервно над ремонтом пошкоджених об’єктів електромереж, які постраждали внаслідок недавніх обстрілів. Їх головна мета — якнайшвидше відновити надійне та стабільне електропостачання для мешканців області. Втім, попри інтенсивну роботу, у четвер, 15 листопада, у Одеській області та по всій Україні заплановані погодинні відключення електрики.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Графіки світла

Завтра, 15 листопада, з 00:00 до 23:59 заплановані погодинні відключення електроенергії на 2–4 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час і тривалість відключень можуть коригуватися.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Через нестабільну роботу місцевих електромереж можуть виникати раптові аварійні відключення електроенергії, які не завжди співпадають із затвердженим графіком. Жителів просять ощадливо користуватися електрикою та дотримуватися рекомендацій з енергозбереження. Енергетичні служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Актуальні оновлення щодо ремонтів і термінів підключення публікують на офіційних платформах. Планові вимкнення залишаються чинними і їх можна переглянути на сайтах постачальників або через чат-боти.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

з сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

з чат-бота у Telegram;

з приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

