Восстановление электроснабжения в Одесской области продолжается: 15 ноября ожидаются почасовые отключения света

Ночная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области специалисты работают непрерывно над ремонтом поврежденных объектов электросетей, пострадавших в результате недавних обстрелов. Их главная цель — как можно быстрее восстановить надежное и стабильное электроснабжение для жителей области. Впрочем, несмотря на интенсивную работу, в четверг, 15 ноября, в Одесской области и по всей Украине запланированы почасовые отключения электричества.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Графики света

Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 23:59 запланированы почасовые отключения электроэнергии на 2-4 очереди из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и продолжительность отключений могут корректироваться.

Экстренные отключения света в Одесской области

Из-за нестабильной работы местных электросетей могут возникать внезапные аварийные отключения электроэнергии, которые не всегда совпадают с утвержденным графиком. Жителей просят экономно пользоваться электричеством и придерживаться рекомендаций по энергосбережению. Энергетические службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Актуальные обновления по ремонтам и срокам подключения публикуют на официальных платформах. Плановые отключения остаются в силе и их можно посмотреть на сайтах поставщиков или через чат-боты.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

с сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

из чат-бота в Telegram;

из личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за проезд в общественном транспорте в следующем месяце. Также мы писали о том, что в декабре украинцев ждет сюрприз в платежках за газ.