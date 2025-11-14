Відключення води у Пересипському районі Одеси 15 листопада: графік ремонту та терміни відновлення

Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у суботу, 15 листопада, у Пересипському районі Одеси не буде водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на об'єкті водопроводу. Подачу води планують відновити аж через добу, 16 листопада.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі та області

Завтра, 15 листопада, з 07:00 і до 16 листопада 07:00 без води залишилися такі адреси:

ж/м "Лузанівка" (м.Одеса),

колишній ж/м "Котовського" (м.Одеса);

м. Південне,

с. Ілічанка,

с. Корсунці,

с. Красносілка,

с. Світле,

с. Олександрівка,

с. Крижанівка,

с. Ліски,

с. Фонтанка,

с. Вапнярка,

с. Нова Дофінівка,

смт. Чорноморське,

с. Змієнкове,

с. Григорівка,

с. Нові Білярі,

с. Булдинка,

с. Візирка,

с. Білярі,

с. Сичавка.

Підвоз води

На період відключення води комунальними службами міста буде організовано підвіз технічної води автоцистернами. Адреси розміщення автоцистерн із технічною водою:

вул. Семена Палія, 108

вул. 28 бригади (Паустовського), 29 (напроти арки)

вул. Академіка Заболотного (напроти арки)

вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1

вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1 (у дворі)

вул. Академіка Заболотного,12

вул. Академіка Заболотного,1 (біля підстанції екстреної медичної допомоги)

вул. Марсельська, 9 (біля супермаркету "Таврія В")

бульв. Десантний, 14 (біля РАГСу Пересипського району)

вул. Героїв оборони Одеси (Героїв Сталінграда), 82 (біля дитячого майданчику)

вул. Героїв оборони Одеси (Героїв Сталінграда), 18 (у дворі)

вул. Лузанівська, 67 (біля офісу КК "Клевер")

вул. Жоліо-Кюрі, 26

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 155

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 139а

вул. Кримська, 82.

Автоцистерни із технічною водою за цими адресами будуть розміщені з 8:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

