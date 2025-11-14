Відео
Головна Одеса Одесити на добу залишаться без води — адреси бюветів

Одесити на добу залишаться без води — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 17:15
Оновлено: 16:37
Відключення води у Пересипському районі Одеси 15 листопада: графік ремонту та терміни відновлення
Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у суботу, 15 листопада, у Пересипському районі Одеси не буде водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на об'єкті водопроводу. Подачу води планують відновити аж через добу, 16 листопада. 

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі та області

Завтра, 15 листопада, з 07:00 і до 16 листопада 07:00 без води залишилися такі адреси: 

  • ж/м "Лузанівка" (м.Одеса),
  • колишній ж/м "Котовського" (м.Одеса);
  • м. Південне,
  • с. Ілічанка,
  • с. Корсунці,
  • с. Красносілка,
  • с. Світле,
  • с. Олександрівка,
  • с. Крижанівка,
  • с. Ліски,
  • с. Фонтанка,
  • с. Вапнярка,
  • с. Нова Дофінівка,
  • смт. Чорноморське,
  • с. Змієнкове,
  • с. Григорівка,
  • с. Нові Білярі,
  • с. Булдинка,
  • с. Візирка,
  • с. Білярі,
  • с. Сичавка.

Підвоз води

На період відключення води комунальними службами міста буде організовано підвіз технічної води автоцистернами. Адреси розміщення автоцистерн із технічною водою:

  • вул. Семена Палія, 108
  • вул. 28 бригади (Паустовського), 29 (напроти арки)
  • вул. Академіка Заболотного (напроти арки)
  • вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1
  • вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1 (у дворі)
  • вул. Академіка Заболотного,12
  • вул. Академіка Заболотного,1 (біля підстанції екстреної медичної допомоги)
  • вул. Марсельська, 9 (біля супермаркету "Таврія В")
  • бульв. Десантний, 14 (біля РАГСу Пересипського району)
  • вул. Героїв оборони Одеси (Героїв Сталінграда), 82 (біля дитячого майданчику)
  • вул. Героїв оборони Одеси (Героїв Сталінграда), 18 (у дворі)
  • вул. Лузанівська, 67 (біля офісу КК "Клевер")
  • вул. Жоліо-Кюрі, 26
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 155
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 139а
  • вул. Кримська, 82.

Автоцистерни із технічною водою за цими адресами будуть розміщені з 8:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки у грудні коштуватиме проїзд в Одесі. Також ми писали про те, що взимку в українців з'явиться третя платіжка за газ.


Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
