Відключення води у Пересипському районі Одеси 15 листопада: графік ремонту та терміни відновлення

Одесити на добу залишаться без води — адреси бюветів
Завтра, у суботу, 15 листопада, у Пересипському районі Одеси не буде водопостачання. Причиною стали ремонтні роботи на об'єкті водопроводу. Подачу води планують відновити аж через добу, 16 листопада.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі та області
Завтра, 15 листопада, з 07:00 і до 16 листопада 07:00 без води залишилися такі адреси:
- ж/м "Лузанівка" (м.Одеса),
- колишній ж/м "Котовського" (м.Одеса);
- м. Південне,
- с. Ілічанка,
- с. Корсунці,
- с. Красносілка,
- с. Світле,
- с. Олександрівка,
- с. Крижанівка,
- с. Ліски,
- с. Фонтанка,
- с. Вапнярка,
- с. Нова Дофінівка,
- смт. Чорноморське,
- с. Змієнкове,
- с. Григорівка,
- с. Нові Білярі,
- с. Булдинка,
- с. Візирка,
- с. Білярі,
- с. Сичавка.
Підвоз води
На період відключення води комунальними службами міста буде організовано підвіз технічної води автоцистернами. Адреси розміщення автоцистерн із технічною водою:
- вул. Семена Палія, 108
- вул. 28 бригади (Паустовського), 29 (напроти арки)
- вул. Академіка Заболотного (напроти арки)
- вул. Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1
- вул. Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1 (у дворі)
- вул. Академіка Заболотного,12
- вул. Академіка Заболотного,1 (біля підстанції екстреної медичної допомоги)
- вул. Марсельська, 9 (біля супермаркету "Таврія В")
- бульв. Десантний, 14 (біля РАГСу Пересипського району)
- вул. Героїв оборони Одеси (Героїв Сталінграда), 82 (біля дитячого майданчику)
- вул. Героїв оборони Одеси (Героїв Сталінграда), 18 (у дворі)
- вул. Лузанівська, 67 (біля офісу КК "Клевер")
- вул. Жоліо-Кюрі, 26
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 155
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 139а
- вул. Кримська, 82.
Автоцистерни із технічною водою за цими адресами будуть розміщені з 8:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
