Отключение воды в Пересыпском районе Одессы 15 ноября: график ремонта и сроки восстановления

Завтра, в субботу, 15 ноября, в Пересыпском районе Одессы не будет водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы на объекте водопровода. Подачу воды планируют восстановить только через сутки, 16 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе и области

Завтра, 15 ноября, с 07:00 и до 16 ноября 07:00 без воды остались такие адреса:

ж/м "Лузановка" (г. Одесса),

бывший ж/м "Котовского" (г. Одесса);

м. Южное,

с. Ильичанка,

с. Корсунцы,

с. Красноселка,

с. Светлое,

с. Александровка,

с. Крыжановка,

с. Лески,

с. Фонтанка,

с. Вапнярка,

с. Новая Дофиновка,

пгт Черноморское,

с. Змиенково,

с. Григорьевка,

с. Новые Беляры,

с. Булдинка,

с. Визирка,

с. Беляри,

с. Сычавка.

Подвоз воды

На период отключения воды коммунальными службами города будет организован подвоз технической воды автоцистернами. Адреса размещения автоцистерн с технической водой:

ул. Семена Палия, 108

ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки)

ул. Академика Заболотного (напротив арки)

ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1

ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе)

ул. Академика Заболотного, 12

ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи)

ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета "Таврия В")

бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района)

ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки)

ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе)

ул. Лузановская, 67 (возле офиса УК "Клевер")

ул. Жолио-Кюри, 26

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а

ул. Крымская, 82

Автоцистерны с технической водой по этим адресам будут размещены с 08:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

