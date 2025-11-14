Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Одесситы на сутки останутся без воды — адреса бюветов

Одесситы на сутки останутся без воды — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 17:15
обновлено: 17:48
Отключение воды в Пересыпском районе Одессы 15 ноября: график ремонта и сроки восстановления
Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в субботу, 15 ноября, в Пересыпском районе Одессы не будет водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы на объекте водопровода. Подачу воды планируют восстановить только через сутки, 16 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе и области

Завтра, 15 ноября, с 07:00 и до 16 ноября 07:00 без воды остались такие адреса:

  • ж/м "Лузановка" (г. Одесса),
  • бывший ж/м "Котовского" (г. Одесса);
  • м. Южное,
  • с. Ильичанка,
  • с. Корсунцы,
  • с. Красноселка,
  • с. Светлое,
  • с. Александровка,
  • с. Крыжановка,
  • с. Лески,
  • с. Фонтанка,
  • с. Вапнярка,
  • с. Новая Дофиновка,
  • пгт Черноморское,
  • с. Змиенково,
  • с. Григорьевка,
  • с. Новые Беляры,
  • с. Булдинка,
  • с. Визирка,
  • с. Беляри,
  • с. Сычавка.

Подвоз воды

На период отключения воды коммунальными службами города будет организован подвоз технической воды автоцистернами. Адреса размещения автоцистерн с технической водой:

  • ул. Семена Палия, 108
  • ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки)
  • ул. Академика Заболотного (напротив арки)
  • ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
  • ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе)
  • ул. Академика Заболотного, 12
  • ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи)
  • ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета "Таврия В")
  • бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района)
  • ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки)
  • ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе)
  • ул. Лузановская, 67 (возле офиса УК "Клевер")
  • ул. Жолио-Кюри, 26
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а
  • ул. Крымская, 82

Автоцистерны с технической водой по этим адресам будут размещены с 08:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в декабре будет стоить проезд в Одессе. Также мы писали о том, что зимой у украинцев появится третья платежка за газ.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
