Отключение воды в Пересыпском районе Одессы 15 ноября: график ремонта и сроки восстановления

Одесситы на сутки останутся без воды — адреса бюветов
Завтра, в субботу, 15 ноября, в Пересыпском районе Одессы не будет водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы на объекте водопровода. Подачу воды планируют восстановить только через сутки, 16 ноября.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе и области
Завтра, 15 ноября, с 07:00 и до 16 ноября 07:00 без воды остались такие адреса:
- ж/м "Лузановка" (г. Одесса),
- бывший ж/м "Котовского" (г. Одесса);
- м. Южное,
- с. Ильичанка,
- с. Корсунцы,
- с. Красноселка,
- с. Светлое,
- с. Александровка,
- с. Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- с. Вапнярка,
- с. Новая Дофиновка,
- пгт Черноморское,
- с. Змиенково,
- с. Григорьевка,
- с. Новые Беляры,
- с. Булдинка,
- с. Визирка,
- с. Беляри,
- с. Сычавка.
Подвоз воды
На период отключения воды коммунальными службами города будет организован подвоз технической воды автоцистернами. Адреса размещения автоцистерн с технической водой:
- ул. Семена Палия, 108
- ул. 28 бригады (Паустовского), 29 (напротив арки)
- ул. Академика Заболотного (напротив арки)
- ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1 (во дворе)
- ул. Академика Заболотного, 12
- ул. Академика Заболотного, 1 (возле подстанции экстренной медицинской помощи)
- ул. Марсельская, 9 (возле супермаркета "Таврия В")
- бульв. Десантный, 14 (возле ЗАГСа Пересыпского района)
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 82 (возле детской площадки)
- ул. Героев обороны Одессы (Героев Сталинграда), 18 (во дворе)
- ул. Лузановская, 67 (возле офиса УК "Клевер")
- ул. Жолио-Кюри, 26
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 155
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 139а
- ул. Крымская, 82
Автоцистерны с технической водой по этим адресам будут размещены с 08:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы сообщали о том, сколько в декабре будет стоить проезд в Одессе. Также мы писали о том, что зимой у украинцев появится третья платежка за газ.
Читайте Новини.LIVE!