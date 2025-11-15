Бюветы и автоцистерны в Пересипском районе

Пересыпь без воды — где одесситам искать бюветы и автоцистерны
В части Пересыпского района Одессы на сутки отключили воду из-за аварийных работ на сетях. Чтобы жители не остались без самого необходимого, город продолжил работу бюветов и выставил автоцистерны с технической водой. Одесситам советуют заранее запастись.
Как сегодня будут работать бюветы и где набрать техническую воду сообщили в Одесском городском совете.
Работа бюветов продлена
Чтобы люди могли пережить сутки без воды, в городе продлили работу двух бюветов — на улице Крымской и на Героев обороны Одессы, 60-В. Оба работают в расширенном графике: с 07:00 до 22:00.
Автоцистерны с водой
Кроме того, на период отключения на Пересыпи развернули сеть автоцистерн с технической водой. Они установлены во дворах, возле магазинов и ключевых улиц, чтобы каждый имел доступ к воде рядом с домом.
Адреса автоцистерн:
- ул. Семена Палия, 108
- ул. 28 бригады (Паустовского), 29 — напротив арки
- ул. Академика Заболотного — две точки, включая подстанцию экстренной помощи
- ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
- ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1
- ул. Марсельская, 9 — возле "Таврии В"
- бульв. Десантный, 14 — возле ЗАГСа
- ул. Героев обороны Одессы — две точки, 82 и 18
- ул. Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер"
- ул. Жолио-Кюри, 26
- просп. Князя Владимира Великого — точки 139а и 155
- ул. Крымская, 82
Городские службы отмечают, что ситуация под контролем, а водоснабжение планируют восстановить утром 16 ноября.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
