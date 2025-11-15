Бюветы и автоцистерны в Пересипском районе

Автоцистерна с водой. Фото: ОМР

В части Пересыпского района Одессы на сутки отключили воду из-за аварийных работ на сетях. Чтобы жители не остались без самого необходимого, город продолжил работу бюветов и выставил автоцистерны с технической водой. Одесситам советуют заранее запастись.

Как сегодня будут работать бюветы и где набрать техническую воду сообщили в Одесском городском совете.

Работа бюветов продлена

Чтобы люди могли пережить сутки без воды, в городе продлили работу двух бюветов — на улице Крымской и на Героев обороны Одессы, 60-В. Оба работают в расширенном графике: с 07:00 до 22:00.

Автоцистерны с водой

Кроме того, на период отключения на Пересыпи развернули сеть автоцистерн с технической водой. Они установлены во дворах, возле магазинов и ключевых улиц, чтобы каждый имел доступ к воде рядом с домом.

Адреса автоцистерн:

ул. Семена Палия, 108

ул. 28 бригады (Паустовского), 29 — напротив арки

ул. Академика Заболотного — две точки, включая подстанцию экстренной помощи

ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1

ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1

ул. Марсельская, 9 — возле "Таврии В"

бульв. Десантный, 14 — возле ЗАГСа

ул. Героев обороны Одессы — две точки, 82 и 18

ул. Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер"

ул. Жолио-Кюри, 26

просп. Князя Владимира Великого — точки 139а и 155

ул. Крымская, 82

Городские службы отмечают, что ситуация под контролем, а водоснабжение планируют восстановить утром 16 ноября.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

