Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пересыпь без воды — где одесситам искать бюветы и автоцистерны

Пересыпь без воды — где одесситам искать бюветы и автоцистерны

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 11:43
обновлено: 10:57
Бюветы и автоцистерны в Пересипском районе
Автоцистерна с водой. Фото: ОМР

В части Пересыпского района Одессы на сутки отключили воду из-за аварийных работ на сетях. Чтобы жители не остались без самого необходимого, город продолжил работу бюветов и выставил автоцистерны с технической водой. Одесситам советуют заранее запастись.

Как сегодня будут работать бюветы и где набрать техническую воду сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Работа бюветов продлена

Чтобы люди могли пережить сутки без воды, в городе продлили работу двух бюветов — на улице Крымской и на Героев обороны Одессы, 60-В. Оба работают в расширенном графике: с 07:00 до 22:00.

Автоцистерны с водой

Кроме того, на период отключения на Пересыпи развернули сеть автоцистерн с технической водой. Они установлены во дворах, возле магазинов и ключевых улиц, чтобы каждый имел доступ к воде рядом с домом.

Адреса автоцистерн:

  • ул. Семена Палия, 108
  • ул. 28 бригады (Паустовского), 29 — напротив арки
  • ул. Академика Заболотного — две точки, включая подстанцию экстренной помощи
  • ул. Ярослава Баиса (Высоцкого), 5/1
  • ул. Владислава Бувалкина (Бочарова), 1
  • ул. Марсельская, 9 — возле "Таврии В"
  • бульв. Десантный, 14 — возле ЗАГСа
  • ул. Героев обороны Одессы — две точки, 82 и 18
  • ул. Лузановская, 67 — возле офиса УК "Клевер"
  • ул. Жолио-Кюри, 26
  • просп. Князя Владимира Великого — точки 139а и 155
  • ул. Крымская, 82

Городские службы отмечают, что ситуация под контролем, а водоснабжение планируют восстановить утром 16 ноября.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, мы публиковали графики отключения света на сегодня в Одессе. Также сообщали о тарифах на тепло для одесситов в декабре.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации