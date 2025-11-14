В Одесі проживає 130 тисяч ВПО — що з житлом

Українські переселенці. Фото: Новини.LIVE

Одеський регіон готується до масштабної програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. За словами народного депутата від "Слуги народу" Олексія Леонова, в Одесі планують створити 2800 квартир для ВПО, залучивши для цього 150 млн доларів інвестицій.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

Одеса залишається одним із головних центрів прихистку

За оцінками Леонова, нині в місті проживає близько 130 тисяч переселенців, і держава вже формує окрему програму підтримки для цієї категорії громадян.

Важливу роль у фінансуванні відіграє Європейський банк розвитку, який відкрив для України можливість отримати пільгові кредити на купівлю понад 36 тисяч квартир по всій країні. Частка Одеської області становитиме 2800 помешкань.

Реалізація програми стала можливою після того, як регіону вдалося змінити свій статус, що певний час заважав Одесі долучитися до ініціативи через близькість до зони потенційних бойових дій. Леонов зазначив, що питання вирішили завдяки спільним діям начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби.

Нагадаємо, що у 2025 році держава посилює нагляд за тими, хто отримує соціальні виплати та статус внутрішньо переміщеної особи. Такі візити фахівців не мають карального характеру — це інструмент, який дозволяє переконатися, що підтримка надається саме людям, які реально потребують державної допомоги.

Крім того, в Україні на початку зими почнеться реалізація урядової програми фінансової допомоги для незахищених категорій населення у розмірі 6,5 тис. грн.