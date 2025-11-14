В Одессе проживает 130 тысяч ВПЛ - что с жильем

Украинские переселенцы. Фото: Новости.LIVE

Одесский регион готовится к масштабной программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. По словам народного депутата от "Слуги народа" Алексея Леонова, в Одессе планируют создать 2800 квартир для ВПЛ, привлекая для этого 150 млн долларов инвестиций.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Одесса остается одним из главных центров убежища

По оценкам Леонова, сейчас в городе проживает около 130 тысяч переселенцев, и государство уже формирует отдельную программу поддержки для этой категории граждан.

Важную роль в финансировании играет Европейский банк развития, который открыл для Украины возможность получить льготные кредиты на покупку более 36 тысяч квартир по всей стране. Доля Одесской области составит 2800 квартир.

Реализация программы стала возможной после того, как региону удалось изменить свой статус, который некоторое время мешал Одессе присоединиться к инициативе из-за близости к зоне потенциальных боевых действий. Леонов отметил, что вопрос решили благодаря совместным действиям начальника Одесской ОГА Олега Кипера и заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Кулебы.

Напомним, что в 2025 году государство усиливает надзор за теми, кто получает социальные выплаты и статус внутренне перемещенного лица. Такие визиты специалистов не имеют карательного характера — это инструмент, который позволяет убедиться, что поддержка предоставляется именно людям, которые реально нуждаются в государственной помощи.

Кроме того, в Украине в начале зимы начнется реализация правительственной программы финансовой помощи для незащищенных категорий населения в размере 6,5 тыс. грн.