Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе живет 130 тысяч ВПЛ — сколько квартир для них готовят

В Одессе живет 130 тысяч ВПЛ — сколько квартир для них готовят

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 17:03
обновлено: 17:03
В Одессе проживает 130 тысяч ВПЛ - что с жильем
Украинские переселенцы. Фото: Новости.LIVE

Одесский регион готовится к масштабной программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. По словам народного депутата от "Слуги народа" Алексея Леонова, в Одессе планируют создать 2800 квартир для ВПЛ, привлекая для этого 150 млн долларов инвестиций.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Одесса остается одним из главных центров убежища

По оценкам Леонова, сейчас в городе проживает около 130 тысяч переселенцев, и государство уже формирует отдельную программу поддержки для этой категории граждан.

Важную роль в финансировании играет Европейский банк развития, который открыл для Украины возможность получить льготные кредиты на покупку более 36 тысяч квартир по всей стране. Доля Одесской области составит 2800 квартир.

Реализация программы стала возможной после того, как региону удалось изменить свой статус, который некоторое время мешал Одессе присоединиться к инициативе из-за близости к зоне потенциальных боевых действий. Леонов отметил, что вопрос решили благодаря совместным действиям начальника Одесской ОГА Олега Кипера и заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Кулебы.

Напомним, что в 2025 году государство усиливает надзор за теми, кто получает социальные выплаты и статус внутренне перемещенного лица. Такие визиты специалистов не имеют карательного характера — это инструмент, который позволяет убедиться, что поддержка предоставляется именно людям, которые реально нуждаются в государственной помощи.

Кроме того, в Украине в начале зимы начнется реализация правительственной программы финансовой помощи для незащищенных категорий населения в размере 6,5 тыс. грн.

Одесса переселенцы жилье ВПЛ война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации