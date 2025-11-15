Видео
Україна
Видео

Одесса из ниток — в сети показали город в новом образе

Одесса из ниток — в сети показали город в новом образе

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:41
Связанная Одесса: вирусное видео покорило соцсети
"Вязаный" одесский оперный театр. Фото: кадр из видео

Видео "вязаной" Одессы за несколько дней стало одним из самых популярных в соцсетях. Знакомые локации превратились в сказочные вязаные миниатюры, которые выглядят так реалистично, будто их можно взять в руки.

Видео создала украинский AI-креатор nata__belikova.

"Одесса — это не город, а ощущение. Теплое, как солнце на Приморском. В каждом взгляде, в каждой улице — большое вдохновение", — подписали создатели видео в соцсети.

Связанная Одесса

Оперный театр, Потемкинская лестница, Морвокзал, Одесский маяк, Дюк, море, Ланжерон с "дверью солнца", Приморский бульвар, маршрутки, трамваи и случайные люди — все в новом ролике выглядит так, будто город связали из толстой пряжи.

Тренд "вязаные миры"

Эта стилизация — часть нового глобального AI-тренда на "вязаные миры". Алгоритмы имитируют фактуру нитей, создавая эффект уютной сказочности, которая удивительным образом подходит именно Одессе. Светлые дома выглядят еще теплее, море — мягким, а главные символы города — почти игрушечными.

Напомним, Юго-западный апелляционный хозяйственный суд объявил тендер на промышленный чиллер стоимостью более 5 миллионов гривен. Также в Одессе существенно сократили зарплатный фонд для работников мэрии — почти на 34 миллиона гривен.

Одесса Черное море видео Одесская область Новости Одессы технологии
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
