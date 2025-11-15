Видео
Видео

Главная Одесса Чиновникам одесской мэрии урезали зарплатный фонд — подробности

Чиновникам одесской мэрии урезали зарплатный фонд — подробности

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 13:01
обновлено: 12:34
Сокращение зарплатного фонда мэрии Одессы на 34 млн грн
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе существенно сократили зарплатный фонд для работников мэрии — почти на 34 миллиона гривен. Все изменения касаются именно урезаний, без всякого увеличения расходов. Освободившиеся средства перераспределили на безопасность, социальные и инфраструктурные нужды.

Об этом стало известно с заседания постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов.

В Одессе урезали зарплатный фонд для чиновников

По словам главы комиссии Алексея Потапского, в проекте решения собраны различные виды сокращений, и никакого увеличения расходов не предусмотрено.

"Там все только об уменьшении. Никаких повышений нет", — уточнил Потапский во время заседания.

Куда распределили средства

В рамках перераспределения средств департамент муниципальной безопасности получил дополнительные 9 миллионов гривен на системы интеллектуального распознавания лиц водителей и автомобилей. Эти камеры будут работать на въездах в город и помогут оперативно реагировать на нарушения.

Также комиссия согласовала перераспределение 194,5 тысячи гривен для департамента здравоохранения и предварительно поддержала финансирование в 238,1 тысячи гривен для будущего департамента по делам ветеранов — после его официального создания.

Еще 800 тысяч гривен направят на обустройство пандуса в доме ЖСК "Молодежь-4" в рамках программы безбарьерности.

Отдельно депутаты поддержали изменения в программу "Безопасный город", увеличив ее финансирование на 19 миллионов гривен. Эти средства пойдут на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление городской безопасности.

Напомним, Одесский регион готовится к масштабной программе обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц. Также мы писали, что часть Одессы осталась на сутки без воды.

Лилия Швец
