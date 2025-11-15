Видео
Видео

Главная Одесса Миллионы на холод — суд в Одессе заказывает гигантский чиллер

Миллионы на холод — суд в Одессе заказывает гигантский чиллер

Дата публикации 15 ноября 2025 13:48
обновлено: 13:22
Чиллер для одесского суда за 5 млн грн - зачем
Юго-западный апелляционный хозяйственный суд города Одессы. Фото: swag.court.gov.ua

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд решил охлаждаться по полной и объявил тендер на промышленный чиллер стоимостью более 5 миллионов гривен. Мощность агрегата — как у небольшого холодильного завода. Подрядчик должен установить его уже до конца года.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

Мільйони на холод — суд в Одесі замовляє гігантський чилер - фото 1
Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Суд в Одессе покупает чиллер

Согласно материалам тендера, в преддверии зимы суд хочет приобрести промышленный охладитель мощностью 340 кВт. Цена вопроса 5 184 000 гривен. Тендер в Prozorro объявили 11 ноября, а предложения будут принимать только до 19-го. Победитель должен доставить и смонтировать оборудование до 20 декабря 2025 года на проспекте Шевченко, 29.

Какие требования к чиллеру

Заказанный чиллер — это гигантский агрегат, охлаждающий воду или пропилен гликоль. Суд выдвигает требования, как к технике для крупного торгового центра: не менее пяти компрессоров, пять вентиляторов, антивибрационные опоры, частотное регулирование, шум не более 62 дБ на расстоянии 10 метров и обязательный сертификат EUROVENT.

Габариты системы впечатляют: почти 4 метра длины, более 2 метров высоты и вес до 2,3 тонны.

Страна-производитель агрегата в тендере прямо указана: EU. Также год изготовления агрегата должен быть не ранее 2025. Подрядчик также должен провести обучение персонала и предоставить не менее 2 лет гарантии.

Напомним, в Одессе готовят новый порядок, который позволит убирать с улиц брошенные автомобили. Также мы писали, что в Одессе существенно сократили зарплатный фонд для работников мэрии - почти на 34 миллиона гривен.

Одесса суд тендер Одесская область холодильник Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
