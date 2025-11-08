Видео
Видео

Лицей на Одесчине приобретет солнечную станцию — за сколько

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 14:38
обновлено: 14:33
Солнечная станция для лицея в Беляевке до конца 2025 года
Солнечные панели на территории одной из школ Одесской области. Фото: Олег Кипер/telegram

В Беляевке модернизируют электросети лицея №1 имени Виктора Калмыка. Школа получит собственную солнечную электростанцию, чтобы работать автономно даже во время отключений. Завершить работы планируют до конца года.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

Читайте также:
Ще один ліцей на Одещині придбає сонячну станцію — за скільки - фото 1
Объявление о тендере. Фото: скриншот с Prozorro

Солнечная станция для лицея

Беляевский городской совет объявил тендер на капитальный ремонт внутренних электросетей с установкой альтернативного питания — солнечной электростанции в Беляевском лицее №1 имени В. И. Калмыка.

Проект оценивают в 3 184 151 грн. Подрядчики могут подать свои предложения до 18 ноября 2025 года, а завершить все работы должны до 19 декабря 2025 года.

Что планируют сделать

Согласно документации, в школе заменят старые электросети, установят 110 солнечных панелей, гибридные инверторы мощностью до 20 кВт, аккумуляторные батареи и устройства защиты от перенапряжений. Это позволит учебному заведению получать электроэнергию даже в случае сбоев в сети.

Также предусмотрен монтаж новых электрощитов, систем заземления, кабельных трасс и мониторингового оборудования. Система будет отслеживать потребление энергии и эффективность работы солнечных панелей в режиме реального времени.

Напомним, Суворовская и Болградская громады Одесской области получат новые водопроводы. Также мы писали, что на содержание пляжей в Одессе зимой потратят миллион гривен.

Лилия Швец
Лилия Швец
