Сонячна станція для ліцею в Біляївці до кінця 2025 року

Ліцей на Одещині придбає сонячну станцію — за скільки
У Біляївці модернізують електромережі ліцею №1 імені Віктора Калмика. Школа отримає власну сонячну електростанцію, щоб працювати автономно навіть під час відключень. Завершити роботи планують до кінця року.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Сонячна станція для ліцею
Біляївська міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт внутрішніх електромереж із встановленням альтернативного живлення — сонячної електростанції у Біляївському ліцеї №1 імені В. І. Калмика.
Проєкт оцінюють у 3 184 151 грн. Підрядники можуть подати свої пропозиції до 18 листопада 2025 року, а завершити всі роботи мають до 19 грудня 2025 року.
Що планують зробити
Згідно з документацією, у школі замінять старі електромережі, встановлять 110 сонячних панелей, гібридні інвертори потужністю до 20 кВт, акумуляторні батареї та пристрої захисту від перенапруг. Це дозволить навчальному закладу отримувати електроенергію навіть у разі збоїв у мережі.
Також передбачено монтаж нових електрощитів, систем заземлення, кабельних трас і моніторингового обладнання. Система буде відстежувати споживання енергії та ефективність роботи сонячних панелей у режимі реального часу.
