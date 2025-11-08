Відео
Головна Одеса Ліцей на Одещині придбає сонячну станцію — за скільки

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 14:38
Оновлено: 14:33
Сонячна станція для ліцею в Біляївці до кінця 2025 року
Сонячні панелі на території однієї зі шкіл Одещини. Фото: Олег Кіпер/telegram

У Біляївці модернізують електромережі ліцею №1 імені Віктора Калмика. Школа отримає власну сонячну електростанцію, щоб працювати автономно навіть під час відключень. Завершити роботи планують до кінця року.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Оголошення про тендер. Фото: скриншот з Prozorro

Сонячна станція для ліцею

Біляївська міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт внутрішніх електромереж із встановленням альтернативного живлення — сонячної електростанції у Біляївському ліцеї №1 імені В. І. Калмика.

Проєкт оцінюють у 3 184 151 грн. Підрядники можуть подати свої пропозиції до 18 листопада 2025 року, а завершити всі роботи мають до 19 грудня 2025 року.

Що планують зробити

Згідно з документацією, у школі замінять старі електромережі, встановлять 110 сонячних панелей, гібридні інвертори потужністю до 20 кВт, акумуляторні батареї та пристрої захисту від перенапруг. Це дозволить навчальному закладу отримувати електроенергію навіть у разі збоїв у мережі.

Також передбачено монтаж нових електрощитів, систем заземлення, кабельних трас і моніторингового обладнання. Система буде відстежувати споживання енергії та ефективність роботи сонячних панелей у режимі реального часу.

Нагадаємо, Суворовська та Болградська громади Одещини отримають нові водогони. Також ми писали, що на утримання пляжів в Одесі взимку витратять мільйон гривень.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
