Водопостачання для Суворовської та Болградської громад Одещини

У двох районах Одещини збудують нові водогони — вартість робіт
Суворовська та Болградська громади Одещини отримають централізоване водопостачання. Держава виділила понад 4,2 мільярда гривень на будівництво двох групових водогонів. Вода надходитиме з Дунаю, а роботи планують завершити до вересня 2027 року. Нові системи забезпечать питною водою до 50 тисяч жителів.
Про це стало відомо із системи онлайн закупівель Prozorro.
Будівництво водогону
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендери на будівництво Суворовського та Болградського групових водопроводів. Очікувана вартість першого проєкту — 2,679 мільярда гривень, другого — 1,578 мільярда. Пропозиції прийматимуть до 11–12 листопада. Джерелом води стане Дунай. Обидва проєкти мають реалізувати до 2 вересня 2027 року.
Проєкти передбачають модернізацію насосних станцій, спорудження систем очищення, рибозахисних установок і благоустрій територій. Також після прокладання труб відновлять дороги. Нові водогони мають охопити десятки сіл двох громад, де нині гостро бракує якісної питної води. Завдяки будівництву знизиться навантаження на колодці й покращаться санітарні умови.
