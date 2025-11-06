Відео
У двох районах Одещини збудують нові водогони — вартість робіт

У двох районах Одещини збудують нові водогони — вартість робіт

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 11:01
Оновлено: 10:57
Водопостачання для Суворовської та Болградської громад Одещини
Будівництво водогону. Фото ілюстративне: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Суворовська та Болградська громади Одещини отримають централізоване водопостачання. Держава виділила понад 4,2 мільярда гривень на будівництво двох групових водогонів. Вода надходитиме з Дунаю, а роботи планують завершити до вересня 2027 року. Нові системи забезпечать питною водою до 50 тисяч жителів.

Про це стало відомо із системи онлайн  закупівель Prozorro.



Будівництво водогону

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила тендери на будівництво Суворовського та Болградського групових водопроводів. Очікувана вартість першого проєкту — 2,679 мільярда гривень, другого — 1,578 мільярда. Пропозиції прийматимуть до 11–12 листопада. Джерелом води стане Дунай. Обидва проєкти мають реалізувати до 2 вересня 2027 року.

Проєкти передбачають модернізацію насосних станцій, спорудження систем очищення, рибозахисних установок і благоустрій територій. Також після прокладання труб відновлять дороги. Нові водогони мають охопити десятки сіл двох громад, де нині гостро бракує якісної питної води. Завдяки будівництву знизиться навантаження на колодці й покращаться санітарні умови.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі виділять 1,5 млн на опитування про морську траву. Також ми писали, що на утримання одеських пляжів взимку витратять мільйони.

Одеса тендер ProZorro Одеська область вода Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
