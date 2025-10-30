Мільйон гривень на ремонт пляжу для людей з інвалідністю в Одесі

Інклюзивний пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська міська рада уклала договір на міжсезонне утримання пляжу для людей з інвалідністю. Роботи оцінені в понад мільйон гривень і мають бути завершені до кінця року. Пляж розташований між траверсами №6-Б і №7 на 11-й станції Великого Фонтану.

Відповідний тендер опублікували в системі електронних закупівель Prozorro.

Умови тендеру

Управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя міськради підписало договір із компанією ООО "Підводні професіонали". Вона зареєстрована у 2001 році, спеціалізується на гідротехнічних і підводних роботах. Сума контракту становить 1 056 736 гривень з ПДВ. Ремонт включає заміну зношених дерев’яних конструкцій, зварювання та фарбування металевих елементів, зміцнення несучих вузлів і відновлення окремих ділянок пляжної інфраструктури.

Пляж розташований між траверсами №6-Б і №7 на 11-й станції Великого Фонтану. Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Це потрібно для того, аби пляж залишався доступним і безпечним для відвідувачів з інвалідністю в зимово-весняний період.

