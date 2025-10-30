Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На утримання пляжів узимку в Одесі витратять мільйон — деталі

На утримання пляжів узимку в Одесі витратять мільйон — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:33
Оновлено: 17:33
Мільйон гривень на ремонт пляжу для людей з інвалідністю в Одесі
Інклюзивний пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська міська рада уклала договір на міжсезонне утримання пляжу для людей з інвалідністю. Роботи оцінені в понад мільйон гривень і мають бути завершені до кінця року. Пляж розташований між траверсами №6-Б і №7 на 11-й станції Великого Фонтану.

Відповідний тендер опублікували в системі електронних закупівель Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Умови тендеру

Управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя міськради підписало договір із компанією ООО "Підводні професіонали". Вона зареєстрована у 2001 році, спеціалізується на гідротехнічних і підводних роботах. Сума контракту становить 1 056 736 гривень з ПДВ. Ремонт включає заміну зношених дерев’яних конструкцій, зварювання та фарбування металевих елементів, зміцнення несучих вузлів і відновлення окремих ділянок пляжної інфраструктури.

Пляж розташований між траверсами №6-Б і №7 на 11-й станції Великого Фонтану. Роботи мають бути завершені до кінця 2025 року. Це потрібно для того, аби пляж залишався доступним і безпечним для відвідувачів з інвалідністю в зимово-весняний період.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі витратять понад 1,5 мільйона на опитування про морську траву. Також ми писали, що в Одесі на відновлення ґрунту після потопу в Одесі витратять мільйони.

Одеса тендер пляж гроші Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації