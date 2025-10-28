Відео
Головна Одеса На відновлення ґрунту після потопу в Одесі витратять мільйони

На відновлення ґрунту після потопу в Одесі витратять мільйони

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 18:20
Оновлено: 18:07
Тендер в Одесі: відновлення ґрунту після стихії
Наслідки негоди в Одесі. Фото: Геннадій Труханов.

В Одесі оголосили тендер на ліквідацію наслідків стихії, яка пошкодила території житлових будинків. На відновлення ґрунту в різних районах міста виділили понад 4 мільйони гривень. Замовником стало управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеси.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Умови тендеру

Управління інженерного захисту території та розвитку узбережжя Одеси оголосило тендер на відновлення територій, пошкоджених стихією. Роботи передбачають відновлення ґрунту під і навколо житлових будинків у різних районах міста.

Згідно з документацією, відновлювати будуть такі адреси: 

  • вулиця Гранітна, 84–86; 
  • вулиця Радіальна, 32; 
  • вулиця Дача Ковалевського, 36; 
  • провулок Сергія Уточкіна, 5; 
  • вулиця Супутникова, 11.

Технічне завдання передбачає розчищення та вивезення ґрунту, укладання поліетиленових труб діаметром 110 мм, цементацію та тампонаж ґрунтів, а також встановлення тимчасових рам. На це виділили 4 100 000 гривень. Всі роботи повинні бути завершені до 15 грудня 2025 року, щоб забезпечити безпечні умови для мешканців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині збудують першу плавучу електростанцію. Також ми писали, що в Одесі на місці зруйнованого дитсадка збудують новий.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
