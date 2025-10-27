Плавуча сонячна електростанція в Україні — проєкт стартує на Одещині

Перша плавуча електростанція на Одещині — де збудують
В Україні готують проєкт першої плавучої сонячної електростанції, яка має допомогти розвивати екологічну енергетику та зменшити залежність від традиційних джерел. Ініціатори переконані, що технологія дозволить ефективно використовувати водні ресурси й виробляти чисту енергію навіть у віддалених регіонах.
Про це повідомив директор Науково-дослідного інституту біотехнологій, екології, молекулярної та функціональної медицини Юрій Старчевський.
Плавуча електростанція
Українські науковці та екологи готують пілотний проєкт першої в країні плавучої сонячної електростанції. Ідею втілюють у межах співпраці між компанією "Системні технології бізнесу інтеллідженс" та Науково-дослідним інститутом біотехнологій, екології, молекулярної та функціональної медицини. Директор інституту Юрій Старчевський повідомив, що вже розроблено технічні умови для створення прототипу.
"Наступний крок — визначення громади, яка стане партнером у консорціумі для формування грантової заявки щодо реалізації пілотного проекту плавучої сонячної станції", — повідомив Старчевський.
Як зазначив учений, першою локацією для встановлення сонячної електростанції може стати Українське Придунав’я. Саме цей регіон розглядають як пріоритетний через кліматичні зміни й необхідність розвитку екологічно чистої енергетики.
