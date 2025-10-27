Відео
Головна Одеса Перша плавуча електростанція на Одещині — де збудують

Перша плавуча електростанція на Одещині — де збудують

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:40
Оновлено: 14:38
Плавуча сонячна електростанція в Україні — проєкт стартує на Одещині
Приклад плавучої електростанції. Фото: Юрій Старчевський

В Україні готують проєкт першої плавучої сонячної електростанції, яка має допомогти розвивати екологічну енергетику та зменшити залежність від традиційних джерел. Ініціатори переконані, що технологія дозволить ефективно використовувати водні ресурси й виробляти чисту енергію навіть у віддалених регіонах.

Про це повідомив директор Науково-дослідного інституту біотехнологій, екології, молекулярної та функціональної медицини Юрій Старчевський.



Плавуча електростанція

Українські науковці та екологи готують пілотний проєкт першої в країні плавучої сонячної електростанції. Ідею втілюють у межах співпраці між компанією "Системні технології бізнесу інтеллідженс" та Науково-дослідним інститутом біотехнологій, екології, молекулярної та функціональної медицини. Директор інституту Юрій Старчевський повідомив, що вже розроблено технічні умови для створення прототипу.

"Наступний крок — визначення громади, яка стане партнером у консорціумі для формування грантової заявки щодо реалізації пілотного проекту плавучої сонячної станції", — повідомив Старчевський.

Як зазначив учений, першою локацією для встановлення сонячної електростанції може стати Українське Придунав’я. Саме цей регіон розглядають як пріоритетний через кліматичні зміни й необхідність розвитку екологічно чистої енергетики.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова завершує будівництво електростанції на Одещині. Також ми писали, що депутат Київради розповів про те, чому так повільно будуються мости.

Одеса електроенергія Одеська область будівництво Новини Одеси екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
