Первая плавучая электростанция в Одесской области — где построят

Первая плавучая электростанция в Одесской области — где построят

Дата публикации 27 октября 2025 14:40
обновлено: 14:38
Плавучая солнечная электростанция в Украине - проект стартует в Одесской области
Пример плавучей электростанции. Фото: Юрий Старчевский

В Украине готовят проект первой плавучей солнечной электростанции, которая должна помочь развивать экологическую энергетику и уменьшить зависимость от традиционных источников. Инициаторы убеждены, что технология позволит эффективно использовать водные ресурсы и производить чистую энергию даже в отдаленных регионах.

Об этом сообщил директор Научно-исследовательского института биотехнологий, экологии, молекулярной и функциональной медицины Юрий Старчевский.

Читайте также:

Плавучая электростанция

Украинские ученые и экологи готовят пилотный проект первой в стране плавучей солнечной электростанции. Идею воплощают в рамках сотрудничества между компанией "Системные технологии бизнеса интеллидженс" и Научно-исследовательским институтом биотехнологий, экологии, молекулярной и функциональной медицины. Директор института Юрий Старчевский сообщил, что уже разработаны технические условия для создания прототипа.

"Следующий шаг — определение общины, которая станет партнером в консорциуме для формирования грантовой заявки по реализации пилотного проекта плавучей солнечной станции", — сообщил Старчевский.

Как отметил ученый, первой локацией для установки солнечной электростанции может стать Украинское Придунавье. Именно этот регион рассматривают как приоритетный из-за климатических изменений и необходимости развития экологически чистой энергетики.

Напомним, мы сообщали, что Молдова завершает строительство электростанции в Одесской области. Также мы писали, что депутат Киевсовета рассказал о том, почему так медленно строятся мосты.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
