Новая ЛЭП в Молдову через Украину: риски атак и состояние строительства

Молдова завершает строительство стратегической линии электропередачи (ЛЭП), которая должна обеспечить ее энергетическую независимость от Приднестровья. Однако часть этой линии проходит по территории Одесской области, что создает серьезные риски. Россия может атаковать опоры ЛЭП, чтобы оказывать энергетическое давление на Молдову.

Об этом в эфире Dialog Deschis рассказал министр энергетики Молдовы Дорин Жунджиету.

Угроза со стороны России

Главное опасение молдавской стороны связано с тем, что часть новой линии электропередачи Вулканешты-Кишинев пролегает на юге Украины. Министр энергетики Дорин Жунджиету считает, что Россия может использовать это как слабое место. По его словам, существует риск, что российские войска будут атаковать опоры ЛЭП, чтобы оставить Молдову без света и оказывать давление.

"Это достаточно чувствительная тема. Мы сотрудничаем как с украинской, так и с румынской стороной, чтобы обеспечить бесперебойную работу линии. К сожалению, больше информации предоставить не можем",— отметил министр.

Состояние строительства

Несмотря на риски, строительство линии, которая соединит румынскую Исакчу, молдавские Вулканешты и Кишинев, почти завершено. Работы готовы на 90%.

Опоры: все фундаменты готовы, осталось собрать и установить около 40 опор.

Провода: смонтировано более 128 км из 157 км запланированных.

Подстанции: модернизация в Вулканештах завершена на 50%, а в Кишиневе — более чем на 75%.

Министр признал, что недавние сильные дожди немного замедлили работы, но подрядчики уже догоняют график. Ожидается, что линию введут в эксплуатацию уже в декабре этого года.

Важность линии

Этот проект имеет стратегическое значение для энергетической безопасности Молдовы. Новая ЛЭП позволит стране получать электроэнергию из Румынии и рынка ЕС напрямую, минуя Приднестровье. Ранее Молдова зависела от Молдавской ГРЭС, расположенной на неподконтрольной территории, что позволяло России использовать энергетику как инструмент давления.

