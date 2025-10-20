Нова ЛЕП до Молдови через Україну: ризики атак та стан будівництва

ЛЕП, яку будують для Молдови. Фото: Молдовські ЗМІ

Молдова завершує будівництво стратегічної лінії електропередачі (ЛЕП), яка має забезпечити її енергетичну незалежність від Придністров'я. Проте частина цієї лінії проходить територією Одещини, що створює серйозні ризики. Росія може атакувати опори ЛЕП, щоб чинити енергетичний тиск на Молдову.

Про це в ефірі Dialog Deschis розповів Міністр енергетики Молдови Дорін Жунджієту.

Загроза з боку Росії

Головне побоювання молдовської сторони пов'язане з тим, що частина нової лінії електропередачі Вулканешти–Кишинів пролягає на півдні України. Міністр енергетики Дорін Жунджієту вважає, що Росія може використати це як слабке місце. За його словами, існує ризик, що російські війська атакуватимуть опори ЛЕП, щоб залишити Молдову без світла та чинити тиск.

"Це досить чутлива тема. Ми співпрацюємо як з українською, так і з румунською стороною, щоб забезпечити безперебійну роботу лінії. На жаль, більше інформації надати не можемо", — зазначив міністр.

Стан будівництва

Незважаючи на ризики, будівництво лінії, яка з'єднає румунську Ісакчу, молдовські Вулканешти та Кишинів, майже завершене. Роботи готові на 90%.

Опори: усі фундаменти готові, залишилося зібрати та встановити близько 40 опор.

Проводи: змонтовано понад 128 км зі 157 км запланованих.

Підстанції: модернізація у Вулканештах завершена на 50%, а в Кишиневі — на понад 75%.

Міністр визнав, що нещодавні сильні дощі трохи сповільнили роботи, але підрядники вже наздоганяють графік. Очікується, що лінію введуть в експлуатацію вже у грудні цього року.

Важливість лінії

Цей проєкт має стратегічне значення для енергетичної безпеки Молдови. Нова ЛЕП дозволить країні отримувати електроенергію з Румунії та ринку ЄС напряму, оминаючи Придністров'я. Раніше Молдова залежала від Молдавської ДРЕС, розташованої на непідконтрольній території, що дозволяло Росії використовувати енергетику як інструмент тиску.

