Головна Одеса Майже 20 мільйонів — в Одесі медзаклад зроблять безбар'єрним

Майже 20 мільйонів — в Одесі медзаклад зроблять безбар'єрним

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:10
Обласна лікарня в Одесі стане доступною для людей з інвалідністю
Медпрацівниця з кріслом колісним. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській обласній клінічній лікарні створюють безбар’єрний простір для людей з інвалідністю. Роботи виконуються в межах проєкту "Рух без бар'єрів" і передбачають благоустрій території, встановлення спеціальних елементів та облаштування укриття. Вартість робіт перевищує 17 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із порталу електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Що планують зробити

Департамент капітального будівництва Одеської обласної адміністрації оголосив тендер на облаштування території обласної клінічної лікарні на вулиці Академіка Заболотного. Загальна вартість робіт становить 17,5 мільйона гривень. Аукціон призначений на 17 жовтня, однак будівництво стартувало ще у вересні. Наразі виконуються роботи з благоустрою: переносять тимчасові споруди, впорядковують прилеглу територію та реконструюють вхідні групи.

У рамках проєкту підрядник має встановити тактильну плитку для орієнтування людей з порушенням зору, а також звести нову металеву огорожу. На території лікарні з’являться сучасні спортивні та ігрові зони: майданчик "Метелик", дитячі гойдалки, лавки, урни, велопарковка, тренажери та вуличні спортивні елементи.

Крім того, планується ремонт укриття: його очистять, потинькують та пофарбують, щоб зробити придатним для перебування людей у разі небезпеки. Завершити всі роботи мають до кінця цього року.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі депутати провалили голосування за створення молодіжного хабу. Також ми писали, що на Одещині чиновниця заробляла на ремонті дитячого садку.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
